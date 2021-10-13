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Erzincan'ın Sancak kenti Kemah: 32 bin ceviz ağacı yetiştiriciliği ile ekonomiye katkı sağlıyor - Son Dakika

Erzincan'ın Sancak kenti Kemah: 32 bin ceviz ağacı yetiştiriciliği ile ekonomiye katkı sağlıyor

13.10.2021 11:55
Erzincan'ın Sancak kenti Kemah: 32 bin ceviz ağacı yetiştiriciliği ile ekonomiye katkı sağlıyor

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Erzincan'ın Kemah ilçesinde toplamda 32 bin adet ceviz ağacı ile bugüne kadar yapılan en büyük tarımsal yatırımlardan birisi olan ceviz yetiştiriciliği ekonomiye önemli oranda katkı sağlıyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Erzincan'ın Kemah ilçesinde toplamda 32 bin adet ceviz ağacı ile bugüne kadar yapılan en büyük tarımsal yatırımlardan birisi olan ceviz yetiştiriciliği ekonomiye önemli oranda katkı sağlıyor.

Tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu Erzincan'da, son yıllarda devletin destek ve teşvikleri ile ceviz yetiştiriciliği de yaygınlaştı. Doğu'nun ceviz bahçesi olarak da anılan ünü Erzincan ilini çoktan aşmış olan ve aranan bir ceviz türü haline gelen Kemah cevizi bin 300 dönümlük alanda yetiştirilirken, kabuğunun ince ve doluluk oranının fazla olması sebebiyle tüketiciden yoğun talep görüyor. Ceviz yetiştiriciliği noktasında önemli bir yere sahip olan Erzincan'ın Kemah ilçesinde yetişen cevizler verim ve kalite açısından da dikkat çekiyor.

Kemah'ta bulunan ceviz yetiştiriciliği ile ilgili mesaj yayımlayan Erzincan Valiliği, "Ceviz yetiştiriciliğinin, bölgede bulunan diğer üreticilerimize heyecan kazandırmasını arzuluyor, tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diliyoruz." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Erzincan'ın Sancak kenti Kemah: 32 bin ceviz ağacı yetiştiriciliği ile ekonomiye katkı sağlıyor
Erzincan'ın Sancak kenti Kemah: 32 bin ceviz ağacı yetiştiriciliği ile ekonomiye katkı sağlıyor
Erzincan'ın Sancak kenti Kemah: 32 bin ceviz ağacı yetiştiriciliği ile ekonomiye katkı sağlıyor
Erzincan'ın Sancak kenti Kemah: 32 bin ceviz ağacı yetiştiriciliği ile ekonomiye katkı sağlıyor
Erzincan'ın Sancak kenti Kemah: 32 bin ceviz ağacı yetiştiriciliği ile ekonomiye katkı sağlıyor

Erzincan, Tarım, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan'ın Sancak kenti Kemah: 32 bin ceviz ağacı yetiştiriciliği ile ekonomiye katkı sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


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