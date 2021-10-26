ESCON Enerji: Enerji verimliliği projeleriyle 1,1 milyon ton karbondioksit emisyonu önlenebilir

Türkiye'nin ilk global enerji hizmet şirketi ESCON Enerji, işletmelerde yapılacak enerji verimliliği yatırım projeleriyle toplam 1,1 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımı yapılabileceğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sanayi tesislerinin enerji verimliliği alanındaki mevcut durumunu ortaya koymak ve yüksek enerji verimliliği potansiyelini harekete geçirebilmek için 'Türk Sanayisinin Enerji Verimliliği Raporu' başlıklı bir çalışma hazırlandı.

Rapor kapsamında ESCON Enerji, 45 şehirde 14 sektörde faaliyet gösteren toplam 320 sanayi tesisi ve ticari binada enerji etüt çalışması yaptı. Bunların 137'si İSO ilk 500, 41'i ise İSO ikinci 500 listesinde yer alırken, 12 farklı verimlilik artırıcı projenin vaka analizleri paylaşıldı.

İşletmelerin toplam enerji tüketimi yıllık 6,6 milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) olarak hesaplandı. Bu sanayi tesisleri ve ticari binalarda enerji verimliliği projelerinin hayata geçmesi ile sağlanabilecek emisyon azaltımı toplam 1,1 milyon ton karbondioksit olarak hesaplanırken, proje yatırımlarının ortalama geri ödeme süresinin ise yaklaşık 2 yıl 8 ay olduğu belirlendi.

İncelenen sektörlerin Türkiye'de tüketilen enerjinin yaklaşık üçte ikisinden sorumlu olan sanayi ve binalar için örneklem oluşturduğu belirtilen raporda, enerji verimliliği çalışmaları yapıldığı takdirde bu sektörlerde sağlanabilecek tasarruf potansiyelinin yüzde 30 olduğu ifade edildi. Tasarruf potansiyeli en yüksek alan yüzde 67,3 ile ticari binalar olurken, onu 49,9 ile orman ürünleri, yüzde 45,07 ile kağıt ve yüzde 44,7 ile gıda sektörü izledi.

Raporda tasarruf potansiyeli en yüksek yapılar olan ticari binaların enerji verimliliği yatırım maliyetlerinin sanayiye göre daha fazla olduğu tespit edildi. 1 TEP tasarruf sağlayabilmek için ticari binalarda yapılması gereken yatırım maliyeti 14 bin 418 lira olurken, çimentoda bu rakam 14 bin 196 lira, camda ise 12 bin 706 lira oldu. Seramik ise 1 TEP için 1671 lira ile en az yatırım maliyeti gerektiren sektör olarak dikkat çekti.

Araştırmada enerji verimliliği yatırımlarının ortalama geri ödeme sürelerine de yer verildi. Sektörlerin ortalaması 2 yıl 8 ay olurken, en kısa geri ödeme süresinin 1 yıl 3 ay ile kağıt sektöründe olduğu belirlendi. Kağıdı 1 yıl 6 ay ile kimya-petrokimya ve 1 yıl 7 ay ile seramik sektörü takip etti. Geri dönüş süresinin en uzun olduğu sektör ise 5 yıl 8 ay ile tekstil oldu.

"Yeşil ekonomik büyüme modelini benimsemeliyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESCON Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, emisyon kaynaklı çevre kirliliğinin ve enerjiyi verimsiz kullanmanın doğal yaşama geri döndürülemez zararlar verdiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer enerji ve kaynak verimliliği odaklı bir yaklaşımı yani 'yeşil' ekonomik büyüme ve kalkınma modelini benimser, enerji kullanımımızı azaltır, geriye kalan kısmı da temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik edebilirsek hem iklim krizine sebep olan sera gazı emisyonlarını azaltır hem de daha büyük ve yıpratıcı etkilerden kaçınabiliriz. Bu süreçte işletmelere özellikle sanayicilere önemli görevler düşüyor. Biz de Türkiye'nin ilk global enerji hizmet şirketi olmamızın getirdiği sorumluluğun bilinciyle hazırladığımız bu rapor ile Türk sanayisinin enerji verimliliği alanında yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyduk. Bu tablo, en yeni ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak tanımlanan enerji verimliliğinin işletmelerin odağındaki ilk konu olması gerektiğini gösteriyor."

Enerji verimlilik projelerinin hayata geçmesinin önündeki en önemli engel olan finansmana erişim konusunda 'en yaratıcı finansman çözümü' olarak tanımlanan Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) ile ilgili detaylı bilgilere yer verdiklerini kaydeden Ünlü, "EPS ile tüm maliyeti enerji hizmet şirketleri üstleniyor. Bu sayede sanayiciler bir kuruş dahi yatırım yapmadan tesislerini enerji verimli hale getirilebiliyor. İşletmelerin EPS veya diğer destek mekanizmalarından yararlanarak, yeni dünya düzeninde rekabet edebilecek karbon nötr yapıya ulaşmaları mümkün." ifadelerini kullandı.