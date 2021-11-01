Garanti BBVA ile Sesini Aç'ın yeni bölüm konuğu Ufuk Beydemir oldu

Garanti BBVA'nın, YouTube'dan yayınladığı müzikli sohbet serisinin yeni bölüm konuğu Ufuk Beydemir oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın, salgından en fazla etkilenenler arasında yer alan müzik sektörüne destek için hayata geçirdiği Garanti BBVA ile Sesini Aç devam ediyor.

Ufuk Beydemir, programa özel olarak Canozan ile ilk kez aynı sahneyi paylaştı ve birlikte "Yüreğimdesin", "Öyle Meşk Oldum" şarkılarını seslendirdi. Beydemir, ilk bestesi "Ay Tenli Kadın"ı henüz 17 yaşındayken yazdı, 2018 yılında "Sevda Gibi" isimli ilk solo albümünü yayınladı. Beydemir'in bu albüme de aldığı "Ay Tenli Kadın" şarkısı birçok dizide kullanıldı. Şarkı, Spotify üzerinden 45 milyondan fazla, YouTube'da ise resmi video klip çalışması 80 milyonun üzerinde dinlendi. Kısa süre içerisinde Spotify'da aylık 1 milyon 250 bin dinleyiciye ulaşan sanatçı, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği sahne performansları ile de büyük ilgi görüyor. 2019 sonbaharında kaydettiği ve içinde 13 şarkının yer aldığı ikinci stüdyo albümü "Kristal Oda" ile dinleyicilerini yeniden selamlayan Beydemir, albümün çıkış şarkısı "İşte Bir Anda"ya klip çekti.

Kültür ve sanata verdiği desteği sürdüren Garanti BBVA'nın sanatçılara yeni üretimler yapacakları alanlar sağlamak üzere İpek Atcan'ın sunumuyla dijital ortamda hayata geçirdiği Garanti BBVA ile Sesini Aç, müzikseverleri sevdikleri sanatçılarla buluşturmaya devam edecek.