Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında Güneydoğu sert buğdayının kilogramı 3,08 ile 3,36 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

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