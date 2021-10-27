Gazprom ile Moldova arasında doğal gaz konusu ele alındı

Gazprom Başkanı Aleksey Miller'ın, Moldova Başbakan Yardımcısı Andrey Spınu ve Moldovagaz Başkanı Vadim Çeban ile doğal gaz konusunu görüştüğü bildirildi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Miller'ın, Spınu ve Çeban ile Moldova'ya yönelik Rus gazı sevkiyat konusunu ele aldığı kaydedildi.

Moldova ve Rus enerji şirketi Gazprom arasında 30 Eylül'de sona eren doğal gaz sözleşmesinin uzatılması konusunda henüz anlaşmaya varılamamıştı.

Bunun üzerine Moldova Parlamentosu, ülkede yaşanan doğal gaz açığı nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesini 22 Ekim'de onaylamıştı.

Gazprom, 2020'de Moldova'ya bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,5 artışla 3 milyar metreküp doğal gaz sevk etmişti.