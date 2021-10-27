Üye Girişi
'Gelişim, Seninle' projesinde ikinci dönem başvuruları ve eğitimleri başlıyor - Son Dakika

'Gelişim, Seninle' projesinde ikinci dönem başvuruları ve eğitimleri başlıyor

27.10.2021 16:07
'Gelişim, Seninle' projesinde ikinci dönem başvuruları ve eğitimleri başlıyor

bp Türkiye'nin gençlik projesi Gelişim, Seninle'nin öğrenci kulüpleri ve topluluklarına yönelik online kapasite gelişim eğitimlerinin 2. dönemine başvurular 20 Ekim-5 Kasım arasında yapılacak.

bp Türkiye'nin gençlik projesi Gelişim, Seninle'nin öğrenci kulüpleri ve topluluklarına yönelik online kapasite gelişim eğitimlerinin 2. dönemine başvurular 20 Ekim-5 Kasım arasında yapılacak.

Gönüllülük temeline dayanan kurumsal sosyal sorumluluk projesi Gelişim Seninle, gençlerin kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmayı sürdürüyor. Projenin öğrenci kulüpleri ve toplulukları için özel olarak hazırlanan bölümünün ilk etabı Eylül ayında tamamlandı. İkinci dönem içinse başvurular alınmaya başlandı. Başvuruları 20 Ekim - 5 Kasım arasında gelisimseninle.com üzerinden yapılacak Gelişim Seninle eğitimlerine, değerlendirme sonrası hak kazanan üniversite kulüpleri ve toplulukları 3-7 kişilik ekipler olarak katılabiliyor. Eğitimler ise Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilecek. Eğitimler 5 modülden oluşuyor: Liderlik ve Yönetişim, Üye Kazanımı ve Yönetimi, Etkinlik ve Proje Yönetimi, İletişim ve Kaynak Geliştirme, Sürdürülebilir Yaşam.

Eğitimleri tamamlayan öğrenci kulüpleri, toplum, dünya ve çevre için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çözümler üreten sosyal projeler oluşturarak, bir sunum haline getirecekler. Aralık ayında, jüri karşısında gerçekleştirilecek sunumların ardından yapılacak değerlendirme sonucunda hibe desteği kazanan projeler belirlenecek.

Eğitimleri gönüllü bp çalışanlarından alan öğrenciler, sosyal projelerini uygularken de yine bp çalışanlarıyla biraraya gelip onlardan koçluk desteği alıyor.

Gelişim, Seninle'nin ilk etabında 9 proje hibe desteğine hak kazandı

Bu yıl projenin ilk dönemine Türkiye'nin 25 farklı ilindeki 35 üniversitenin 42 üniversite kulübünden 252 öğrenci katıldı. Toplam 30 oturumda, 60 saat eğitim verildi ve 26 bp Türkiye çalışanı gönüllü olarak projede yer aldı.

İlk etaba katılan; sokak hayvanlarının barınma ve tedavi ihtiyaçlarını giderme, ilkokullara geri dönüşüm eğitimi verme, sağlık okur yazarlığını artırma, SKA ve biyoteknolojinin hayata kattıklarını sayısal tercihli liselerde okuyan öğrencilere anlatma, Doğu Anadolu'daki su kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanma, disleksi ve özel öğrenim güçlüğü konusunda öğretmenlere yönelik eğitim programı geliştirme ve çevre farkındalığı oluşturmaya yönelik 9 proje hibe desteğine hak kazandı.

Temel amacımız toplumun kalkınması

Projeleriyle hibe desteği almaya hak kazanan üniversite kulüpleri ve toplulukları, Gelişim, Seninle projesine başvuru yaptıkları andan, proje sunumlarına kadar büyük destek gördüklerini belirttiler. Üniversite öğrencilerinin fikirlerinin dinlenmesinin ve desteklenmesinin kendilerine güç verdiğini belirten öğrenciler, Gelişim, Seninle'yi diğer platformlardan ayıran en önemli özelliğin ise eğitim aldıktan sonra desteğin devam etmesi olduğunu söylediler. Okudukları bölümleri seçmelerinin en büyük nedeninin toplumun kalkınmasına yardım etmek olduğunu belirten öğrenciler, üniversitede okurken bu amaca yönelik çalışmanın kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladılar. - İSTANBUL

Üniversite, Türkiye, Kasım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Gelişim, Seninle' projesinde ikinci dönem başvuruları ve eğitimleri başlıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fren yerine gaza basınca eczane camına çarptı! İşletmeci ucuz kurtuldu 16:55 Fren yerine gaza basınca eczane camına çarptı! İşletmeci ucuz kurtuldu Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak 16:49 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara 16:22 İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara "Evde kalın" çağrısı yapıldı
Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? 16:00 Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti 15:39 Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim 15:04 İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, 14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
16:47 İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi
16:34 40 yıllık eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçakladı
16:15 Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi
16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi
15:39 Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı
15:39 Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti
15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu         
16:51
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi         
16:00
Vahşice katledilen Şebnem, katil zanlısıyla son kez görüşmeye gitmiş Vahşice katledilen Şebnem, katil zanlısıyla son kez görüşmeye gitmiş         
15:45
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti         
15:38
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü         
12:31
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 17:26:08. #1.13#
SON DAKİKA: 'Gelişim, Seninle' projesinde ikinci dönem başvuruları ve eğitimleri başlıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement