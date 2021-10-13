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Giresun'un öncelikleri masaya yatırıldı - Son Dakika

Giresun'un öncelikleri masaya yatırıldı

13.10.2021 14:10
Giresun'un öncelikleri masaya yatırıldı

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası ve Giresun Ticaret Borsası'nın katılımlarıyla müşterek Oda-Borsa toplantısı gerçekleştirildi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası ve Giresun Ticaret Borsası'nın katılımlarıyla müşterek Oda-Borsa toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fatoğlu, Meclis Başkanı Mümtaz Bekçi, yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterler katıldı.

Ortak Oda-Borsa toplantısında konuşan Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, ilin yeni yatırımlara dolayısıyla Giresun Güney Çevre Yolunun yapımı, Giresun Limanındaki sürecin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi ve Espiye- Tirebolu arasında kurulması planlanan 3. Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırım programına dahil edilmesine ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fatoğlu, Giresun'un önünde set gibi duran Karadeniz Sahil Yolu sorununun çözümü açısından Güney Çevre Yolunun önemine dikkat çekti. Fatoğlu "Şuan Giresun'un ikinci OSB'si olan Bulancak Organize Sanayi Bölgesi faaliyette olan 15 işletmede toplam 2200 istihdam sağlanmaktadır. 42 parselin yüzde 95'i doluluk oranına ulaşmış ve şuan tahsis bekleyen iki parsel bulunmaktadır. Göstergeler ortaya koymakla birlikte Giresun'un yeni bir Organize Sanayi Bölgesine ihtiyacı vardır. Şuan bölge olarak ara eleman sorunu yaşamaktayız, buna yönelik çözüm ve meslek liselerinin özendirilmesini bekliyoruz" dedi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, vilayet olarak ulaşım altyapısı konusunda yatırım beklentisi bulunduğuna ve öncelik sıralamasında Güney Çevre Yolunun acil ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı. Çakırmelikoğlu, Samsun-Sarp demiryolu projesinin de önemine değinerek "Giresun'un birinci Organize Sanayi Bölgesinde 41 parselden 36'sı faaliyette, 3 işletme kapalı ve bir işletme ise boş, bir parsel tahsis beklemekte ve toplam 2100 istihdam sağlanmaktadır. Yani Giresun birinci ve ikinci OSB hedeflenen doluluk oranına ulaşmıştır. Bu bakımdan üçüncü ve hatta dördüncü OSB Giresun için ihtiyaçtır. Bu doğrultuda şehrimizin doğu yakasına ilgili bakanlıkça (Espiye-Tirebolu arası ile Görele (Çavuşlu)- Eynesil arası) iki ayrı bölgede OSB alanları tasarlanmıştır. Espiye-Tirebolu arası OSB için yerel idareler yapılanmalarına başlamış ve (Giresun Ticaret ve Sanayi Odası) sorumluluk sahamızda bulunmasından dolayı bu girişime ortak olunmuştur. Yine Görele-Eynesil arası OSB için bölge yerel idarelerinin yapılanması halinde ortak olma kararımız bulunmaktadır. Ayrıca ilimizin genel sorunlarının yanında sektörel sorunları da mevcuttur, bunları ara ara ilgili makamlar ile paylaşmaktayız ve bugün özet şekilde sizlerin kanaatlerine sunmayı planlamaktayız" diye konuştu.

Toplantıda, Giresun adına ve uluslararası karayolu ağının bileşenlerinden olması için projelendirilen Giresun Güney Çevre Yolu'na vurgu yapıldı. Ortak toplantıda öne çıkan konular ise şöyle oldu;

"Giresun Güney Çevre Yolunun bölge ekonomisine ve imarına sağlayacağı katkı. Bu projenin ivedilikle faaliyete geçirilmesi için çalışma yapılması.

Samsun-Sarp Demiryolu yatırımının bölgemiz ve ülkemizin ticari ve sosyal yaşamına sağlayacağı faydalar kapsamında projenin acilen hayata geçirilmesi.

Ara eleman sorununun çözümüne katkı sağlayacak meslek liselerinin özendirilmesi ve staj kapsamında olan meslek liselilerinin devlet teşviki ile özendirilmesi.

Ticari faaliyet yürüten ulusal ölçekteki internet sitelerinin 5. ve 6. bölge teşvik kapsamında bulunan vilayetlerden satış ve üretim yapan işletmelere yönelik komisyon ücretlerinde devlet katkısı/desteğinin sağlanması.

Pandemi dönemiyle serbest piyasada yaşanan daralma kapsamında kamuya ait borçlarda yapılan yapılandırmaların en az beş yıl vadeli faizsiz taksitlendirilmesi.

Devlet garantörlüğünde yer alan alacak sigortasının işletmelerin finansa erişiminde teminat kapsamına alınması." - GİRESUN

Giresun'un öncelikleri masaya yatırıldı
Giresun'un öncelikleri masaya yatırıldı
Giresun'un öncelikleri masaya yatırıldı

Bulancak, Ticaret, Giresun, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Giresun'un öncelikleri masaya yatırıldı - Son Dakika Ekonomi


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