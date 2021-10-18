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Üretim üssüne güneş enerjisi tesisi kuruldu, yılda 1616 ağaç kurtarılacak - Son Dakika

Üretim üssüne güneş enerjisi tesisi kuruldu, yılda 1616 ağaç kurtarılacak

18.10.2021 11:18
Üretim üssüne güneş enerjisi tesisi kuruldu, yılda 1616 ağaç kurtarılacak

Siemens Türkiye, Gebze Entegre Üretim Üssü'ne güneş enerjisi tesisi kurdu.

Siemens Türkiye, Gebze Entegre Üretim Üssü'ne güneş enerjisi tesisi kurdu. Fabrikanın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 10'unu karşılayacak olan tesis yılda 1616 ağacı kurtararak doğa için pozitif değer oluşturması bekleniyor.

Siemens Türkiye, Gebze Entegre Üretim Üssü'ne güneş enerjisi tesisi kurarak yeni bir yatırımı hayata geçirdi. Şirket açıklamasına göre tesis, Gebze üretim üssünün yılda 13 milyon 250 bin kwh olan enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. 1 milyon 350 bin kWh enerji üretimi ile 664 ton karbon salımını engelleyecek olan güneş enerjisi tesisi, yılda 1616 ağacı kurtararak doğa için pozitif değer oluşturacak. Kartal ve Gebze kampüslerinde tükettiği elektriği yüzde 100 oranında yenilenebilir kaynaklardan karşılayan ve alternatif yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışmalarını sürdüren şirket, 2023 yılında karbon nötr olma hedefine giderek daha çok yaklaşıyor.

Siemens Kaco ailesi ile inverter pazarının lider oyuncularından olan ve binalar ve endüstriyel tesisler için anahtar teslim entegrasyon projeleri de gerçekleştiren Siemens, bu tesisinde de yine santralin güç dönüştürme süreçlerini Siemens Kaco Inverter'ler ile gerçekleştiriyor. Güneş enerjisi tesisinin performans değerlendirmelerinde ise Siemens DESMAC yazılımı kullanılıyor. Verimliliğin artırılması için yapılacak önleyici bakım ve servisler ile hedeflenen yıllık üretim miktarının üzerinde bir performans kaydedilmesi planlanıyor. Tesis, aynı zamanda uygulama geliştirme ve müşteri demo merkezi olarak kullanılacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, "Siemens Türkiye olarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda çevre, çeşitlilik ve dijitalizasyon olmak üzere üç odağı benimsiyoruz. Yeni sorumlu büyüme stratejimiz ile sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirledik ve dekarbonizasyon bu stratejinin en önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Gebze'deki yeni güneş enerjisi tesisimiz bu vizyonun en güncel ve somut örneği. 2023 karbon nötr olma hedefi kapsamında son beş yılda attığımız adımlarla yüzde 20 enerji tasarrufu elde ettik. Kartal ve Gebze kampüslerimizde ihtiyaç duyduğumuz enerjinin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Gezegenimizin geleceğine destek olan çözümler geliştirmeye ve sürdürülebilirlik odağındaki yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Üretim üssüne güneş enerjisi tesisi kuruldu, yılda 1616 ağaç kurtarılacak
Üretim üssüne güneş enerjisi tesisi kuruldu, yılda 1616 ağaç kurtarılacak
Üretim üssüne güneş enerjisi tesisi kuruldu, yılda 1616 ağaç kurtarılacak
Üretim üssüne güneş enerjisi tesisi kuruldu, yılda 1616 ağaç kurtarılacak
Üretim üssüne güneş enerjisi tesisi kuruldu, yılda 1616 ağaç kurtarılacak
Üretim üssüne güneş enerjisi tesisi kuruldu, yılda 1616 ağaç kurtarılacak

Yenilenebilir Enerji, Siemens, Enerji, Gebze, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üretim üssüne güneş enerjisi tesisi kuruldu, yılda 1616 ağaç kurtarılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Üretim üssüne güneş enerjisi tesisi kuruldu, yılda 1616 ağaç kurtarılacak - Son Dakika
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