Türkiye'de dün günlük bazda 748 bin 351 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 746 bin 661 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 243 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 742 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 748 bin 351 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 746 bin 661 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 40,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,1 ile linyit santralleri ve yüzde 9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 296 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 948 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.