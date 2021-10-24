Türkiye'de dün günlük bazda 831 bin 13 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 832 bin 230 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 921 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 464 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 831 bin 13 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 832 bin 230 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 45,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,1 ile linyit izledi.

Öte yandan dün 15 bin 189 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 862 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.