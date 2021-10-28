Türkiye'de dün günlük bazda 880 bin 29 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 560 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 908 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 112 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 880 bin 29 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 560 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,8 ile linyit santralleri ve yüzde 13,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 583 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 868 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.