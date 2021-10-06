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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

06.10.2021 13:49
Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Yükselen hisselerSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş Otomotiv31,5430,822,34Ereğli...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Yükselen hisselerSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv31,5430,822,34
Ereğli Demir Çelik16,5016,152,17
Biotrend Çevre ve Enerji24,6624,301,48
Çan2 Termik14,1614,011,07
Mavi Giyim67,4066,750,97
İskenderun Demir Çelik11,2011,130,63
MLP Sağlık26,3826,300,30
Türk İlaç Serum11,9311,900,25
Aygaz16,4016,380,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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