Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Yükselen hisseler Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 31,54 30,82 2,34 Ereğli Demir Çelik 16,50 16,15 2,17 Biotrend Çevre ve Enerji 24,66 24,30 1,48 Çan2 Termik 14,16 14,01 1,07 Mavi Giyim 67,40 66,75 0,97 İskenderun Demir Çelik 11,20 11,13 0,63 MLP Sağlık 26,38 26,30 0,30 Türk İlaç Serum 11,93 11,90 0,25 Aygaz 16,40 16,38 0,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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