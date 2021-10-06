Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Petkim 6,15 6,66 -7,66 Global Yat. Holding 1,92 2,00 -4,00 Alarko Holding 8,24 8,56 -3,74 Kordsa Teknik Tekstil 24,38 25,22 -3,33 Zorlu Enerji 1,51 1,56 -3,21 Alkim Kimya 15,82 16,34 -3,18 Logo Yazılım 39,00 40,26 -3,13 Gözde Girişim 5,61 5,79 -3,11 Pegasus 74,85 77,15 -2,98 Otokar 310,10 319,50 -2,94 Torunlar GMYO 3,42 3,52 -2,84 Brisa 21,22 21,84 -2,84 Vestel Beyaz Eşya 46,20 47,52 -2,78 Kervan Gıda 11,69 12,02 -2,75 ARD Bilişim Teknolojileri 42,82 44,00 -2,68 Türkiye Sigorta 4,72 4,85 -2,68 Koç Holding 21,96 22,56 -2,66 Şok Marketler Ticaret 11,07 11,37 -2,64 Esenboğa Elektrik 28,98 29,76 -2,62 Deva Holding 21,82 22,38 -2,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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