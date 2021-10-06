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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

06.10.2021 13:51
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Petkim6,156,66-7,66Global Yat.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Petkim6,156,66-7,66
Global Yat. Holding1,922,00-4,00
Alarko Holding8,248,56-3,74
Kordsa Teknik Tekstil24,3825,22-3,33
Zorlu Enerji1,511,56-3,21
Alkim Kimya15,8216,34-3,18
Logo Yazılım39,0040,26-3,13
Gözde Girişim5,615,79-3,11
Pegasus74,8577,15-2,98
Otokar310,10319,50-2,94
Torunlar GMYO3,423,52-2,84
Brisa21,2221,84-2,84
Vestel Beyaz Eşya46,2047,52-2,78
Kervan Gıda11,6912,02-2,75
ARD Bilişim Teknolojileri42,8244,00-2,68
Türkiye Sigorta4,724,85-2,68
Koç Holding21,9622,56-2,66
Şok Marketler Ticaret11,0711,37-2,64
Esenboğa Elektrik28,9829,76-2,62
Deva Holding21,8222,38-2,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Türkiye, Petkim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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