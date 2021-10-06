Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Petkim
|6,15
|6,66
|-7,66
|Global Yat. Holding
|1,92
|2,00
|-4,00
|Alarko Holding
|8,24
|8,56
|-3,74
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,38
|25,22
|-3,33
|Zorlu Enerji
|1,51
|1,56
|-3,21
|Alkim Kimya
|15,82
|16,34
|-3,18
|Logo Yazılım
|39,00
|40,26
|-3,13
|Gözde Girişim
|5,61
|5,79
|-3,11
|Pegasus
|74,85
|77,15
|-2,98
|Otokar
|310,10
|319,50
|-2,94
|Torunlar GMYO
|3,42
|3,52
|-2,84
|Brisa
|21,22
|21,84
|-2,84
|Vestel Beyaz Eşya
|46,20
|47,52
|-2,78
|Kervan Gıda
|11,69
|12,02
|-2,75
|ARD Bilişim Teknolojileri
|42,82
|44,00
|-2,68
|Türkiye Sigorta
|4,72
|4,85
|-2,68
|Koç Holding
|21,96
|22,56
|-2,66
|Şok Marketler Ticaret
|11,07
|11,37
|-2,64
|Esenboğa Elektrik
|28,98
|29,76
|-2,62
|Deva Holding
|21,82
|22,38
|-2,50
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi