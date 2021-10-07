Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aselsan 15,44 14,83 4,11 Ereğli Demir Çelik 16,78 16,15 3,90 Aksa 20,34 19,62 3,67 Çan2 Termik 14,79 14,40 2,71 Koza Altın 95,75 93,30 2,63 T. Halk Bankası 4,31 4,20 2,62 MLP Sağlık 26,94 26,26 2,59 Kardemir (D) 6,26 6,11 2,45 İş GMYO 2,15 2,10 2,38 Gübre Fabrik. 50,05 48,94 2,27 Türkiye Sigorta 4,81 4,71 2,12 ARD Bilişim Teknolojileri 43,86 43,00 2,00 Türk Hava Yolları 13,97 13,71 1,90 Bera Holding 10,22 10,03 1,89 Koza Madencilik 14,75 14,48 1,86 Parsan 27,08 26,60 1,80 İskenderun Demir Çelik 11,33 11,13 1,80 Deva Holding 22,00 21,62 1,76 Karsan Otomotiv 3,56 3,50 1,71 T.S.K.B. 1,21 1,19 1,68 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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