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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

08.10.2021 13:35
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.5531,60BIST ANKARA2.105-0,16BIST ANTALYA2.4024,67BIST BALIKESİR1.866-1,46BIST BURSA3.7421,08BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.5531,60
BIST ANKARA2.105-0,16
BIST ANTALYA2.4024,67
BIST BALIKESİR1.866-1,46
BIST BURSA3.7421,08
BIST DENIZLI1.894-0,03
BIST ISTANBUL1.5400,14
BIST IZMIR3.276-0,12
BIST KAYSERI9.850-0,70
BIST KOCAELI3.884-0,12
BIST KONYA2.2170,36
BIST TEKIRDAĞ9.4911,38
BIST AYDIN1.060-0,95
BIST MANISA1.287-0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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