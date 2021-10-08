Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.553
|1,60
|BIST ANKARA
|2.105
|-0,16
|BIST ANTALYA
|2.402
|4,67
|BIST BALIKESİR
|1.866
|-1,46
|BIST BURSA
|3.742
|1,08
|BIST DENIZLI
|1.894
|-0,03
|BIST ISTANBUL
|1.540
|0,14
|BIST IZMIR
|3.276
|-0,12
|BIST KAYSERI
|9.850
|-0,70
|BIST KOCAELI
|3.884
|-0,12
|BIST KONYA
|2.217
|0,36
|BIST TEKIRDAĞ
|9.491
|1,38
|BIST AYDIN
|1.060
|-0,95
|BIST MANISA
|1.287
|-0,75
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi