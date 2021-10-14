Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.463
|-0,08
|BIST ANKARA
|2.156
|0,75
|BIST ANTALYA
|2.452
|1,88
|BIST BALIKESİR
|1.818
|-0,17
|BIST BURSA
|3.887
|0,05
|BIST DENIZLI
|1.804
|-0,47
|BIST ISTANBUL
|1.544
|0,22
|BIST IZMIR
|3.329
|0,51
|BIST KAYSERI
|9.934
|-1,26
|BIST KOCAELI
|4.021
|-0,34
|BIST KONYA
|2.181
|-0,07
|BIST TEKIRDAĞ
|9.449
|0,48
|BIST AYDIN
|1.042
|-0,97
|BIST MANISA
|1.256
|-0,19
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi