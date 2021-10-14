Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.463 -0,08 BIST ANKARA 2.156 0,75 BIST ANTALYA 2.452 1,88 BIST BALIKESİR 1.818 -0,17 BIST BURSA 3.887 0,05 BIST DENIZLI 1.804 -0,47 BIST ISTANBUL 1.544 0,22 BIST IZMIR 3.329 0,51 BIST KAYSERI 9.934 -1,26 BIST KOCAELI 4.021 -0,34 BIST KONYA 2.181 -0,07 BIST TEKIRDAĞ 9.449 0,48 BIST AYDIN 1.042 -0,97 BIST MANISA 1.256 -0,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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