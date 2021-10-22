Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.855
|1,76
|BIST ANKARA
|2.183
|0,66
|BIST ANTALYA
|2.464
|0,09
|BIST BALIKESİR
|1.851
|-0,05
|BIST BURSA
|4.049
|2,09
|BIST DENIZLI
|1.830
|0,53
|BIST ISTANBUL
|1.583
|0,82
|BIST IZMIR
|3.390
|0,68
|BIST KAYSERI
|10.073
|4,40
|BIST KOCAELI
|4.368
|0,26
|BIST KONYA
|2.196
|0,83
|BIST TEKIRDAĞ
|9.639
|0,58
|BIST AYDIN
|1.077
|0,98
|BIST MANISA
|1.303
|0,14
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi