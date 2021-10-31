Hazır giyimci ham madde ithalatında ek vergilerin kaldırılmasını istiyor

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı Nazım Kanpolat, Türkiye'de yıllık pamuk üretiminin 800 bin ton, tüketimin ise 1,6 milyon ton civarında olduğunu belirterek, "Bu açığı kapatmakta zorlanıyoruz. En azından geçici olarak iplik ve kumaş ithalatındaki ek gümrük vergilerinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Mevcut durum, fiyat artışlarına ve stokçuluğa neden oluyor." ifadelerini kullandı.

TİGSAD'dan yapılan açıklamaya göre, 2020'yi 800 milyon dolar ihracatla kapatan iç giyim sektörü, iplik ve kumaş ithalatında uygulanan ek vergilerin geçici olarak kaldırılmasını talep ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİGSAD Başkanı Nazım Kanpolat, iplik ithalatında yüzde 5 ila 8, kumaş ithalatında ise yüzde 20 olarak uygulanan ek vergilerin geçici süreyle de olsa kaldırılması gerektiğini aktararak, mevcut durumun üretim maliyetlerini artırdığını ve söz konusu durumun katma değeri yüksek ihracatın önündeki en büyük engel olduğunu kaydetti.

Dünya pamuk piyasa borsalarındaki artışa değinen Kanpolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fiyat devamlı yukarı çıktığı için de pamuk satmakta bir çekince var. Bir de Çin'e Amerika'nın koyduğu bir kota var. Dolayısıyla AB, pamuğu oradan almaktan çok Türkiye'den ve Özbekistan'dan tedarik ediyor. Pamuğun kilosu 2,5 dolar. 'Libresi 105 dolar' diyorlar şu anda dünya piyasalarında. Her gün değişiyor. İpliğin ise şu andaki ihracat ortalaması 4,5 dolar. Şimdi iplikçiler, Avrupa'dan yakın çevreden imalatçılara iplik satıyorlar. Bu da ülkemizdeki iplik ihtiyacında bir sıkıntı yaratıyor ve fiyatları yukarı çekiyor. Kumaş ihracatının şu anda ortalama fiyatı 6 dolar. Hazır giyimde ise 16,6 dolar. Aslında bunun doğrusu ne? Katma değerli hazır giyimi ihraç etmek. Geçici olarak iplikteki ve kumaştaki ilave vergilerin kaldırılması sektörümüzün önünü açar. Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan buraya hiç olmazsa iplik ve pamuk gelsin. Hazır giyimci olarak ihtiyacımı karşılayayım. Daha uygun fiyata alayım ve ben bunu ihraç ederken bir yandan da iç piyasaya daha uygun maliyetlerle verebileyim."

Pamuğun hazır giyim sektörünün ham maddesi olduğunu hatırlatan Kanpolat, "Türkiye'de yıllık pamuk üretimi 800 bin ton, tüketim ise 1,6 milyon ton civarında. Bu açığı kapatmakta zorlanıyoruz. En azından geçici olarak iplik ve kumaş ithalatındaki ek gümrük vergilerinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Mevcut durum, fiyat artışlarına ve stokçuluğa neden oluyor. Bunu biz dışarıdan getireceğiz ama ilave vergiler var. 'Komple ihracatı kapatın' demiyoruz fakat bu kriz bitene kadar, bu pamuk fiyatları oturana kadar, başka ihtiyaçlar karşılanana kadar ilave vergileri en azından kaldırın. Gümrükleri açalım, ithalat gelsin. Daha uygun maliyetlerle ihtiyacımızı karşılayalım. Daha sonra yine durum düzeldiği zaman kapatılsın. Bu durum stokçuluğun da önüne geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.