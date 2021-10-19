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İhracatçılar teminatsız TİM'in kefaletiyle krediye direkt ulaşabilecek - Son Dakika

İhracatçılar teminatsız TİM'in kefaletiyle krediye direkt ulaşabilecek

19.10.2021 09:57
İhracatçılar teminatsız TİM'in kefaletiyle krediye direkt ulaşabilecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Eximbank, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kurdu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Eximbank, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kurdu. İhracatçılarımız, teminatsız TİM'in kefaletiyle oluşacak bir sistemle krediye direkt ulaşabilecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda Eximbank'la 14 Ekim'de 10 milyon lira sermaye ile İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kurdu. TİM'den yapılan açıklamaya göre ihracatçıların erişimine açık, ihracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir fon olarak kurulan şirkette, TİM'in yüzde 95 ve Eximbank'ın yüzde 5 ortaklığı bulunuyor. İlerleyen süreçlerde 61 ihracatçı birliğinin de gerekli sermaye katkısıyla şirkete ortak olması yönünde kanun çalışmaları devam ediyor. Şirketin 1 Ocak 2022 itibarıyla ihracatçılara hizmet vermesi bekleniyor.

İpotek vermek zorunda kalmayacaklar

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi aracılığıyla, teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların krediye erişimleri kefalet suretiyle sağlanacak. Böylece ihracatçılar, kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak. İhracata yönelik büyüme modeli hedefi doğrultusunda ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerle uğraşan firmalara yönelik ihtisaslaşmış "İhracat Kredi Garanti Fonu", ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak ihracat hacminin sürdürülebilir şekilde artırılmasına büyük katkı verecek.

"TİM'in kefaletiyle çok büyük hacimli kredi kullanabilecekler"

İGE'nin kurulmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle "İhracatı Geliştirme A.Ş, özellikle KOBİ seviyesindeki ihracatçıların finansman erişimindeki yaşadıkları güçlükleri gidermek için kuruldu. İhracatçının iki temel sorunu vardı. Birincisi, kredi oluşturmak, ikincisi de teminat mektubu oluşturmak. İhracatı Geliştirme Fonu sayesinde ihracatçılar teminatsız TİM'in kefaletiyle oluşacak bir sistemle krediye direkt ulaşabilecek ve çok büyük hacimleri kullanabilecek. TİM ve ihracatçı birliklerinin oluşturduğu bu yapı, hem üyelerimize finansman konusunda destek verecek hem de ihracat için yapacakları işlerde de ciddi katkı sağlayacak" dedi.

"Finansmanı düşünmeden ihracat yapabilecekler"

İhracattaki finansman ihtiyacının son dönemde daha da büyüdüğüne ve İGE'nin bu ihtiyaca önemli katkı sağlayacağına dikkat çeken Gülle, şöyle devam etti: Pandemi süreciyle beraber Türkiye, dünyada önemli bir tedarik üssü haline geldi. Dolayısıyla ülkemizin kapasite kullanım oranında önemli bir artış yaşandı. Gelecek dönemde de dünya tedariğini karşılamamız gerekiyor. Bu, ancak yeni yatırımlarla mümkün. Kurduğumuz şirket, yeni yatırımların hayata geçmesi için, KOBİ'ler başta olmak üzere ihracatçı şirketlere finanman desteği sağlayacak. Şirketimiz, 300 milyar dolara gidecek hedefte ihracatçının elini rahatlatacak; hedefimiz için önemli bir itici güç olacak. İhracat ailemiz, şirketimiz vasıtasıyla arkasında kurum olduğunu hissedecek. Ekonominin ve ticaret diplomasininin saha neferleri olan Türk ihracatçısı, çok büyük bir ekosistemle destekleneceğini bilerek finansmanı düşünmeden ihracat yapacak. - İSTANBUL

İhracatçılar teminatsız TİM'in kefaletiyle krediye direkt ulaşabilecek

İhracat, Türkiye, Kredi, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracatçılar teminatsız TİM'in kefaletiyle krediye direkt ulaşabilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İhracatçılar teminatsız TİM'in kefaletiyle krediye direkt ulaşabilecek - Son Dakika
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