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İkinci kuşakla ayakkabıya odaklanan Derimod'da 2022 hedefi 1 milyar lira ciro - Son Dakika

İkinci kuşakla ayakkabıya odaklanan Derimod'da 2022 hedefi 1 milyar lira ciro

22.10.2021 16:12
İkinci kuşakla ayakkabıya odaklanan Derimod'da 2022 hedefi 1 milyar lira ciro

Pandemi etkisiyle 15 aylık zorlu bir sürecin ardından Haziran ayından itibaren ayakkabı satışlarını artıran Derimod, 2021'i 700 milyon TL ciro ile kapatmayı öngörüyor.

Pandemi etkisiyle 15 aylık zorlu bir sürecin ardından Haziran ayından itibaren ayakkabı satışlarını artıran Derimod, 2021'i 700 milyon TL ciro ile kapatmayı öngörüyor. Şirket, 2022 planlarını ise 1 milyar TL ciro hedefi ile yapıyor.

Yıllık 2 milyon çift ayakkabı satışı gerçekleştiren Derimod, 2022 yılına 1 milyar TL ciro hedefi ile hazırlanıyor. Yönetimi ikinci kuşağın üstlendiği şirket, 2023 için tüm planlarını yüzde 25'i e-ticaretten olmak üzere en az 1,3 milyar TL ciro hedefine göre planlıyor.

Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim, Başkan Yardımcıları Sedef Orman, Murat Zaim ve Ali Zaim düzenledikleri basın toplantısında yeni dönemle ilgili değerlendirmelerde bulundular.

"Tabelalarını söküp gitmişler, süreci beraber atlatıyoruz"

Ümit Zaim, tüm dünyayı etkileyen pandeminin hem deri hem de perakende sektöründeki etkileriyle ilgili olarak; "Yakın bir zamanda İtalya'ya gittim net bir şekilde söyleyebilirim ki mağazaların dörtte biri kapanmış. Bu kapanma geçici bir durum da değil, tabelalarını söküp gitmişler. Ama hem hükumetimizin, hem devlet bankalarının hem de AVM'lerin destekleriyle bizdeki durum onlar gibi olmadı. Bu süreci beraber ele ele atlatıyoruz" dedi.

"Bu yıl 700 milyon TL ciro hedefliyoruz"

Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim 47 yıl önce deri giysi üretimi ve satışıyla pazara giren şirkette zaman içinde ağırlığın ayakkabıya döndüğünü söyledi. 2020 itibarı ile toplam ciro içinde ayakkabının payının yüzde 65'e ulaştığını bildiren Zaim, şöyle devam etti:

" Türkiye'nin yaklaşık 50 yıllık markası olarak ayakkabıda bilinirliğimizi yurt içi ve yurt dışında çok daha yukarılara taşımak istiyoruz. Ayakkabı pandemi sürecinin olumsuz etkilerini en çok hisseden sektörler arasında yer alıyor. Derimod olarak çok iyi yönettiğimiz bu süreçte birçok sektörde olduğu gibi ayakkabıda da oyunun kuralları değişti ve kartlar yeniden dağıtıldı. 15 aylık zorlu bir sürecin ardından Haziran'dan itibaren ayakkabı satışlarında ciddi bir sıçrama yakaladık. Ciro olarak çok verimli bir 5 ay geçirdik. Olağanüstü bir sorunla karşılaşmazsak piyasalarda canlılığın devam edeceğini ve bu yıl için önümüze koyduğumuz 650 milyon TL ciro hedefini geçip 700 milyon TL'yi yakalayacağımıza inanıyorum. 2022 için 1 milyar TL ciro hedefine göre tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'te de yüzde 25'i e-ticaretten olmak üzere en az 1,3 milyar TL cioya ulaşmayı öngörüyoruz. Halen yurt içinde 87, yurt dışında 15 olmak üzere toplam 102 mağazamız ve 850 çalışanımız var. Yurt içindeki mağazalarımzın hepsini kendimiz yönetiyoruz. Yeni dönemde de Derimod markasına yakışan doğru projeleri değerlendirip hem yurt içinde hem de sınırlarımızın ötesinde mağazalaşmayı planlıyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışı için e-ticaret altyapımızı daha güçlendirecek yatırımlarımız da devam ediyor. Yeni dönemde iki kanalı birlikte büyütmeyi hedefliyoruz."

"2023'te 2,5 milyon çift ayakkabı satışına ulaşacağız"

Derimod Başkan Yardımcısı Ali Zaim ise yaklaşık yarım asırlık geçmişi olan şirketin 'gençlik aşısı' ile yola devam ettiğini söyledi. Ümit Zaim'in deri giyside yaptığı devrimi, ayakkabıda tekrarlamak istediklerini anlatan Ali Zaim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2000'li yıllarda Türkiye'de AVM'lerin açılmasının hızlanmasıyla birlikte yönümüzü mağazacılığa çevirdik. Bu dönüşümü tamamlarken deri ceketin yanına eklediğimiz ayakkabı, bugün markamızın lokomotifi haline geldi. 20 yıl önce toplam ciroda sadece yüzde 15 olan ayakkabının payı bugün yüzde 65'e ulaştı. Deri ceketin payı ise yüzde 85'den yüzde 35'e indi. AB segmenti ayakkabıda Türkiye'nin pazar lideriyiz ve bu yıl 2 milyon çift ayakkabı satışına ulaşacağız. 2023'te ise bunu 2,5 milyona çıkaracağız." - İSTANBUL

İkinci kuşakla ayakkabıya odaklanan Derimod'da 2022 hedefi 1 milyar lira ciro
İkinci kuşakla ayakkabıya odaklanan Derimod'da 2022 hedefi 1 milyar lira ciro

Türk Lirası, Pandemi, Derimod, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci kuşakla ayakkabıya odaklanan Derimod'da 2022 hedefi 1 milyar lira ciro - Son Dakika Ekonomi


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