İngiltere'de bileşik PMI verisi beklentinin üzerinde arttı

İngiltere'de ekim ayında imalat ve hizmet sektörü beklentinin üzerinden büyüme gösterdiIHS Markit/CIPS verilerine göre, ülkede imalat ve hizmet sektörlerin kapsayan bileşik satın alım yöneticileri endeksi (PMI) ekim ayında 56,8'e yükseldi.

İngiltere'de ekim ayında imalat ve hizmet sektörü beklentinin üzerinden büyüme gösterdi IHS Markit/CIPS verilerine göre, ülkede imalat ve hizmet sektörlerin kapsayan bileşik satın alım yöneticileri endeksi (PMI) ekim ayında 56,8'e yükseldi. Bir önceki ayda (eylül) ülkede bileşik PMI verisi 54,9 seviyesindeydi. Ekonomistlerin beklentisi ekim ayında ülkede bileşik PMI verisinin 54 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. IHS Markit/CIPS açıklamasında bunun bu yılın temmuz ayından bu yana en hızlı ekonomik büyümeye işaret ettiği kaydedildi. Piyasalarda öncü veri olarak kabul edilen PMI verilerinde 50 seviyesinin altı sektörel daralmaya işaret ederken, bu seviyenin üstü büyüme olarak yorumlanıyor. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IHS Markit Baş Ekonomisti Chris Williamson ise "İngiltere ekonomisi ekim ayında tekrar hız kazandı. Ancak genişleme giderek hizmet sektörüne bağlı görünüyor. " ifadelerini kullandı.

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › İngiltere'de bileşik PMI verisi beklentinin üzerinde arttı - Son Dakika Ekonomi

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