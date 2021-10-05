Üye Girişi
İngiltere'de trafiğe kayıtlı yeni otomobil sayısı eylülde yüzde 34,4 azaldı - Son Dakika

İngiltere'de trafiğe kayıtlı yeni otomobil sayısı eylülde yüzde 34,4 azaldı

05.10.2021 13:50
İngiltere'de trafiğe kayıtlı yeni otomobil sayısı eylülde yüzde 34,4 azaldı, System.String[]

İngiltere'de geçen ay trafiğe kayıtlı olan yeni araç sayısı, son 23 yılın eylül ayı dikkate alındığında en zayıf performansını gösterdi.

İngiltere'de geçen ay trafiğe kayıtlı olan yeni araç sayısı, son 23 yılın eylül ayı dikkate alındığında en zayıf performansını gösterdi.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre, ülkede trafiğe kaydı yaptırılan otomobil sayısı, Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,4 azalarak 215 bin 132'ye geriledi.

SMMT açıklamasında, yarı iletken tedarikinde yaşanan sıkıntıların otomotiv endüstrisini oldukça zor durumda bıraktığı belirtilerek, ülkede geçen ay 32 bin 721 yeni bataryalı elektrikli aracın (BEV) trafiğe kaydının yapıldığı, bunun bu zamana kadar görülen en güçlü aylık performans olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, "Bu, hayal kırıklığı yaratan bir eylül ayı oldu. Veriler, salgının sektör üzerindeki devam eden etkisinin bir başka kanıtı. Yaz boyunca yeni araçlara yönelik güçlü talebe rağmen özellikle Asya'dan gelen yarı iletken tedarikinin azalması nedeniyle sektör art arda 3 ay darbe aldı." ifadelerini kullandı.

Nakliye şoförü eksikliği yaşanıyor

İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla AB vatandaşı olan nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ülkede gıdadan imalat ve enerjiye kadar birçok sektörde sorunlara neden oldu.

Uzmanlar, nakliye şoförlerinin sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.

İngiltere'de Petrol Perakendecileri Derneğinden (PRA) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusu ve Londra'daki benzin istasyonlarının beşte birinden fazlasında akaryakıt bulunmadığı, İskoçya, Galler ve iç bölgelerde akaryakıt krizinin neredeyse sona ermek üzere olduğu belirtilmişti.

Ülkede silahlı kuvvetler personeli, dünden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlamıştı.

Otomobil, Tragger, England, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de trafiğe kayıtlı yeni otomobil sayısı eylülde yüzde 34,4 azaldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Atina'da parlamento önüne bırakılan 13:48 Atina'da parlamento önüne bırakılan "Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor" yazılı kamyonet, güvenlik güçlerini harekete geçirdi ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı 13:38 ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu 13:13 Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu
Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır 12:38 Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı 12:06 Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek 11:15 Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek
Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar 11:10 Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum 10:36 Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum

Son Dakika Haberleri
13:48 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021
13:47 Atina'da parlamento önüne bırakılan "Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor" yazılı kamyonet, güvenlik güçlerini harekete geçirdi
13:38 ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı
13:28 Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü
13:12 Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu
12:46 İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun
12:38 Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır
12:22 Hostes olma vaadiyle kandırdığı genç kızdan çıplak fotoğrafını istedi: Göz kararıyla yardımcı olacaktım
12:11 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu
12:05 Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı
Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap Fenerbahçe'den geldi: Doğru değil Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap Fenerbahçe'den geldi: Doğru değil         
13:54
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021         
13:48
Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü         
13:28
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu         
12:12
Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti         
11:38
Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum         
11:15
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı         
10:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi         
09:36
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir         
21:03
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 13:59:19. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de trafiğe kayıtlı yeni otomobil sayısı eylülde yüzde 34,4 azaldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement