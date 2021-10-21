İngiltere ve Yeni Zelanda serbest ticaret anlaşması imzaladı

İngiltere ve Yeni Zelanda arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tarafından serbest ticaret anlaşması imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmayla her iki ülke arasında bürokratik zorlukların ortadan kaldırılacağı, ticarette gümrük vergilerinin sonlandırılacağı ve özellikle teknoloji ve hizmet sektöründeki şirketler için yeni fırsatların yaratılacağı belirtildi.

Anlaşma, her iki ülkenin ticaret bakanlıkları arasında 16 ay boyunca yapılan görüşmelerin ardından imzalandı.

İngiltere ve Yeni Zelanda arasında toplam ticaret hacminin geçen yıl sonu itibarıyla 2,3 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilen açıklamada, serbest ticaret anlaşmasıyla birlikte bu hacmin daha da artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, anlaşma kapsamında, İngiliz ihraç ürünlerinde yüzde 10'a kadar varan gümrük vergileri sıfırlanacak, karşılığında Yeni Zelanda'dan ithal edilen şarap, Manuka balı, kivi meyvesi gibi ürünler ise İngiliz tüketicisine daha düşük fiyatlarla sunulabilecek. Ayrıca, anlaşma kapsamında avukatlar ve mühendisler gibi profesyonel meslek sahiplerinin İngiltere'den Yeni Zelanda'ya giderek çalışması da kolaylaşacak.

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, anlaşmanın, Yeni Zelanda ile uzun süreli dostluğu pekiştiren ve Hint-Pasifik ile bağlarını geliştiren İngiltere için "harika" bir ticaret anlaşması olduğunu belirterek, "Anlaşma, ülke çapında işletmelere ve tüketicilere fayda sağlayacak, ihracatçılar için maliyetleri azaltacak ve çalışanlarımıza erişim sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise, "İngiltere ve Yeni Zelanda çok iyi dost ve yakın ortaktır. Bizi birbirimize bağlayan tarihsel bağlar derinlere inmektedir." ifadesini kullandı. Başbakan Ardern, serbest ticaret anlaşmasının ikili ilişkileri yeni bir aşamaya taşıdığını, daha güçlü bağlantıların temellerini attığını belirtti.