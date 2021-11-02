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İnşaat malzemesi sanayi üretimi 8 ayda yüzde 26 arttı - Son Dakika

İnşaat malzemesi sanayi üretimi 8 ayda yüzde 26 arttı

02.11.2021 11:22
İnşaat malzemesi sanayi üretimi 8 ayda yüzde 26 arttı

Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı.

Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Türkiye İMSAD Ekim 2021 Sektör Raporu'nu açıkladı.

Rapora göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 arttı. Temmuzda yaşanan uzun resmi tatillerle gerileyen üretim, ağustosta çalışma gün sayısının normalleşmesiyle yüksek büyüme gösterdi.

İnşaat malzemelerine yönelik iç ve dış talep ağustosta da devam etti. Talep tarafında olumlu eğilim sürdü. Ocak-ağustos üretiminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış yaşandı.

İç talebin canlı kalması ve dış pazarlardaki önemli talep artışı bu büyümede etkili olmaya devam etti. 8 ayda 22 alt sektörün tamamında üretim 2020 yılı aynı dönemine göre arttı.

Ocak-ağustos döneminde tüm alt sektörlerin üretimi çift haneli ve yüksek oranlarda arttı. En yüksek üretim artışı yüzde 59,1 ile seramik sağlık gereçlerinde gerçekleşti.

Üretim artışı tuğla ve kiremitte yüzde 45,8, kilit ve donanım eşyasında yüzde 41,8, yalıtımlı kablolarda yüzde 40, demir, çelik ve radyatörde yüzde 39,1, ısıtma ve soğutma donanımlarında yüzde 36,9, seramik kaplama malzemelerinde yüzde 35,7, plastik inşaat malzemelerinde yüzde 33,7 oldu.

Söz konusu dönemde diğer alt sektörlere göre daha yavaş üretim artışı gösteren ürünler metalden kapı ve pencereler, metal yapı ve yapı parçaları ile çimento oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi ekimde 1,5 puan geriledi

İkinci çeyrek dönemde durağanlaşan inşaat sektörü güven endeksi üçüncü çeyreği gerilemeyle kapattı. Yüksek sezonun sonuna gelinirken mevcut işler ve alınan yeni iş siparişleri de azalmaya başladı. Buna bağlı olarak güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre 1,5 puan gerileme gösterdi.

İnşaat sektöründe mevcut işler seviyesi temmuz başından itibaren tam açılmaya geçilmesiyle önemli bir sıçrama göstermişti. Temmuz-eylül döneminde mevcut işler önemli ölçüde arttı. Ekimde ise mevcut işler seviyesi yeniden gerileme gösterdi. Mevcut işler seviyesi bir önceki aya göre 3 puan düştü.

İnşaat maliyetlerindeki artış yeni iş başlangıçlarını sınırlamaya başladı. Mevsimsellik de bazı bölgelerde etkisini gösterdi. Buna bağlı olarak inşaat sektöründe mevcut işler geleneksel gerileme sürecine girdi.

Alınan yeni iş siparişleri eylüldeki durağanlaşmanın ardından ekimde önceki aya göre 1,6 puan geriledi.

İnşaatta yeniden yapılandırılan kredi büyüklüğü 12,43 milyar liraya ulaştı

Türkiye ekonomisinde Ağustos 2018'de yaşanan finansal dalgalanmanın ardından artan kredi risklerinin neden olduğu finansal baskının azaltılması amacıyla 19 Temmuz 2019'da BDDK tarafından firmalara, borçlarının yeniden yapılandırılması olanağı sağlanmıştı.

Temmuzda 2 yıl daha uzatılan bu madde kapsamında 2021 Eylül ayı itibarıyla inşaat sektöründe toplam 41 firma 12,43 milyar TL büyüklüğündeki kredisi yeniden yapılandırıldı. Büyük ölçekli uygulama kapsamındaki firma sayısı 34 ve kredi hacmi 12,36 milyar TL oldu.

Finansal kredibilitenin büyük önem taşıdığı inşaat sektörünün ağustos sonu itibarıyla bankalardan kullandığı kredi büyüklüğü 312,6 milyar TL, geri dönmeyen kredilerin büyüklüğü ise 29,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Türk Lirası, Türkiye, İnşaat, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İnşaat malzemesi sanayi üretimi 8 ayda yüzde 26 arttı - Son Dakika Ekonomi


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