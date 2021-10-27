Invamed- RD Global'in Invaschool kayıtları başladı

RD Global'in "Invaschool Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi" için kayıtlar alınmaya başlandı.

RD Global'den yapılan açıklamaya göre, şirketin mesleki eğitim ve istihdam projesi kapsamında 60 bin metrekarelik alana kurulu yüksek kalite standartlarında faaliyet gösteren üretim tesisi ve bünyesinde bulundurduğu Ar-Ge merkezi kapılarını gençlere açmaya hazırlanıyor.

Proje, yaptığı çalışmalarla dünya sağlığı için üretim sağlayan Invamed-RD Global'in eğitim departmanı ve insan kaynakları direktörlüğü koordinasyonluğunda gerçekleştirilecek.

Şirket, Invaschool Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesiyle; "sağlık sanayisi alanında teknoloji, Ar-Ge, inovasyon ve sektörel gelişmeler gibi konularda verecekleri eğitimle gençlerin mesleki yeterliliklerini artırmayı" amaçlıyor. Büyüyen ve gelişen organizasyon yapısında yer alacak yeni takım arkadaşlarını da projeyle seçmeyi hedefliyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek proje için şirketin internet sitesi üzerinden, postayla veya elden başvuru yapılabilecek.