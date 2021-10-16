İstihdam ve mesleki eğitim kurulu toplandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin ekonomik durumu, üretim, mesleki eğitim ve istihdam konularının görüşüldüğü İl İstihdam ve Mesleği Eğitim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce'nin ekonomik durumu, üretim, mesleki eğitim ve istihdam konularının değerlendirildiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Düzce Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde hizmete aldığı Mutfak Sanatları Merkezi'nde Vali Cevdet Atay'ın başkanlığında toplandı. Toplantıya Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş'ın yanı sıra Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, ilgili oda ile kurum müdürleri de katılım sağladı. Toplantı da Düzce'de yapılacak çalışmalar, ekonomik planlamalar, mesleki eğitimler ve istihdam konuları görüşüldü. - DÜZCE