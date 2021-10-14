İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten küresel tedarik sorunu değerlendirmesi Açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Küresel ölçekte tedarikte yaşanan sorunlar Türkiye için pandeminin en başından beri söylediğimiz gibi ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu avantajı kalıcı hale getirebiliriz. Bunun izlerini görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre Avdagiç, İTO'nun Ekim ayı olağan Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupalı ve Amerikalı şirketlerin Çin'de üretimi ya da Çin'den tedarik seçeneğini ciddi şekilde sorguladığını aktardı.

Avdagiç, küresel gelişmelerin Türkiye'yi iki şekilde etkilediğini belirterek, "Dünyadan Türkiye'ye yansıyan fiyat artışları konusunda ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Maalesef deyim yerindeyse dışarıdan 'enflasyon ithalatı' devam ediyor. Dünya Gıda Teşkilatı Reel Gıda Fiyat Endeksi, son 47 yılın en yüksek seviyesinde. Bitkisel yağ, tahıl ve et fiyatları son bir yılda dünyada yüzde 30'dan fazla arttı." ifadelerini kullandı.

Daha kısa vadeli olsa da enerji krizinin de enflasyonu tüm dünyada tırmandırdığını kaydeden Avdagiç, "Şurası net ki, enerji ve gıda açığı olan ülkeler bu süreçten daha fazla etkilenecek. Cari açıklarını azaltmaları çok zor olacak. Çok şükür Türkiye'nin ödemeler dengesi ağustos ayında fazla verdi. Son verilere göre 12 aylık cari açık ise önceki aya göre 4,8 milyar dolar azalarak 23 milyar dolara geriledi. Hükümetin cari açıkta olduğu gibi, pandemi sonrası tüm dünyada yaşanan gıda, enerji, hammadde şoklarını, tüm zorluluklara rağmen yurt içine hafifleterek yansıtacağına inanıyoruz, bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, tedarik sorunlarına vurgu yaparak, "Küresel ölçekte tedarikte yaşanan sorunlar Türkiye için pandeminin en başından beri söylediğimiz gibi ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu avantajı kalıcı hale getirebiliriz. Bunun izlerini görüyoruz." görüşüne yer verdi.

Avrupa başta olmak üzere, yüksek navlun nedeniyle pek çok siparişin Uzakdoğu yerine rekabetçiliği artan Türk imalat sektörüne yöneldiğini kaydeden Avdagiç, şunları aktardı:

"Kapasite kullanım oranlarımız yükseldi. Ortalama yüzde 77'nin üstüne çıktı. Bugün birçok imalatçı-ihracatçı sektörümüzde kapasite kullanım oranı yüzde 90 seviyesinde. Siparişleri artan, önümüzdeki yılın da önemli bir bölümü için siparişlerini alan birçok firmamızın üretim kapasitesini artırmak için yatırıma yöneldiğini görüyoruz. Avrupa'nın yanı sıra ABD'den siparişler artıyor. Bu güçlü ivme ihracat rakamlarımıza da yansıyor. ABD ile dış ticaretimiz bu yıl inşallah rekor kırarak 25 milyar dolara tırmanacak."

Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasının Türkiye için önemine işaret eden Avdagiç, "İTO'nun Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve sağlam bir yapıya kavuşması için savunduğu konular tek tek hayata geçiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin kabul edebileceği şartlarda anlaşmanın imzalanacağı müjdesini verdi. Sonrasında da anlaşma TBMM'den geçerek yasalaştı. Bunu son derece önemli ve olumlu buluyoruz. Bu ayın sonunda yapılacak İklim Zirvesinde Türkiye'yi öne çıkartacak bir adım olarak görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Geçen hafta sonu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ni ziyaret ettiklerini aktaran Avdagiç, "Başkanımıza, salgın döneminde İDTM salonlarını nasıl modernize edip firmalarımıza ve çağımıza layık bir alt yapıya, otomasyona ve dijitalleşmeye kavuşturduğumuzu gösterme fırsatı bulduk. Gerçekten yenilenme sonrası İDTM'nin 11 salonu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en modern fuar salonları haline geldi." açıklamasında bulundu.

"Üyelerimiz için yeni iş birliği imkanları oluşturmaya çalışıyoruz"

Ticari diplomaside İTO'nun oynadığı öncü rolün salgına rağmen tüm hızıyla devam ettiğini belirten Avdagiç, "Odamızda birçok uluslararası heyeti ağırlamayı sürdürüyoruz. Türkiye ve İstanbul'da yatırım imkanlarını tanıtmaya, üyelerimiz için yeni iş birliği imkanları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 12 Arap ülkesinin İstanbul başkonsoloslarını İTO'da konuk ederek, ticaret ortak paydasında buluşturduk ve iş birliklerini geliştirmeyi konuştuk." bilgisini verdi.

Geçen gün İtalya'dan gelen kalabalık bir gazeteciler heyetini misafir ettiklerini belirten Avdagiç, İtalyan ve Türk iş dünyaları arasında yapıcı köprü olmalarını temin edecek sağlam temaslarda bulunduklarını kaydetti. Avdagiç, "Daha önce de Latin Amerika ülkeleriyle başlayan Atlantik ötesi açılımımızı bir Orta Amerika ülkesi olan Guatemala ile devam ettirdik. Guatemala Dışişleri Bakan Yardımcısının da katılımıyla, Guatemala Ticaret Odası ile iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek bir Mutabakat Zaptı imzaladık." açıklamasına yer verdi.

İTO Başkanı Avdagiç, Oda'nın bir personeli hakkında evrakta usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Avdagiç, yapılan Oda içi denetimlerde ortaya çıkarılan usulsüzlükle ilgili şu bilgiyi verdi:

"Bu olayı öğrendiğimde kararlılıkla üzerine gidilmesi talimatı verdim. Yapılan incelemelerde, geriye doğru gidildiği zaman şu anki bulgulara göre 2016 yılına kadar birtakım olumsuzluklar ortaya çıkarıldı. İlgili personel hakkında en hızlı şekilde disiplin soruşturması açıldı. Ardından toplanan belgelerle konu mahkemeye intikal ettirildi. Mahkeme de sunulan belgelerin içeriğini dikkate alarak ihtiyati haciz uygulamaya karar verdi. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. İlgili çalışanın iş akdi Odamız yönetim kurulunun ilk toplantısında feshedilmiştir."

Avdagiç, konunun mahkemeye intikal ettiğini, bundan sonra hukuki sürecin takip edileceğini kaydetti.