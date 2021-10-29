Üye Girişi
İZTO Başkanı Özgener: "Yaralarımızı saracağız" - Son Dakika

İZTO Başkanı Özgener: "Yaralarımızı saracağız"

29.10.2021 11:27
İZTO Başkanı Özgener:

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 30 Ekim İzmir Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, 'Birlikten İzmir Doğar' kampanyası kapsamında bugüne kadar yaklaşık 48 milyon TL bağış toplandığını söyleyerek, "Yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 30 Ekim İzmir Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, 'Birlikten İzmir Doğar' kampanyası kapsamında bugüne kadar yaklaşık 48 milyon TL bağış toplandığını söyleyerek, "Yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 30 Ekim İzmir Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Birlikten İzmir Doğar kampanyası kapsamında bugüne kadar yaklaşık 48 milyon lira bağış toplandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kampanya kapsamında yapılacak okul ile birlikte toplanan bağışlar 53 milyon liraya ulaşmış oldu. Toplanan bağışlarla kampanyada yer alan kurumlar tarafından konut ve diğer alanlar inşa edilecek. Temelini de yakın zamanda atacağız. Bizler her şartta ve koşulda hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz, yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

Tam 1 yıl önce, 30 Ekim saat 14.51'de meydana gelen korkunç sarsıntıda 119 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 53 kişinin ise yaralandığını hatırlatan Özgener sözlerini şöyle sürdürdü: "Ege denizinde gerçekleşen bu sarsıntı 2020 yılında yeryüzünde meydana gelen depremler arasında en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti. 16 saniye süren bu sarsıntı ülkemizi, milletimizi büyük bir üzüntüye, büyük bir yasa boğdu. Özellikle İzmir'imizin Bayraklı ilçesinde büyük yıkımlar yaşadık. 30 Ekim depreminin yaralarını yine hep birlikte sardık. Depremin acı gerçeğiyle daha az yüzleşmek, can ve mal kayıpları yaşamamak için ülkemizin etkin bir deprem kuşağında yer aldığını unutmamalıyız. Türkiye'nin yüzde 66'sı deprem riski altında. Meydana gelen yıkımlar kentsel dönüşümün gerekliliğini ve aciliyetini bir kere daha ortaya koydu.

30 Ekim İzmir Depremi sonrasında Oda ve Borsalarımızın da desteğiyle depremden zarar gören iş yerlerimize destek olabilmek amacıyla KOSGEB Acil Destek Kredisinin geçmesine yönelik girişimlerimiz başarılı sonuç verdi. Depremde zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamaya gayret ettik, İzmir Valiliği koordinasyonunda oluşturulan fonla, depremde zarar gören üyelerimize mümkün olduğunca destek olmaya çalıştık" dedi.

İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği koordinasyonunda düzenlenen "Birlikten İzmir Doğar" kampanyası ile İzmir'de yaşanan deprem sonucunda, ailesinde vefat olan depremzedelere konut yapımı, sosyal ve eğitim alanlarının yapımı ile gerekli olabilecek diğer ihtiyaçların karşılanmasını amaçladıklarını belirten Özgener, "Kampanyada bugüne kadar yaklaşık 48 milyon TL bağış toplandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanımız Rifat Hisarcıkoğlu da kampanya kapsamında TOBB olarak güzel İzmir'imize yeni bir okul kazandıracağını belirtti. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan TOBB Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böylece, TOBB tarafından kampanya kapsamında yapılacak okul ile birlikte toplanan bağışlar 53 Milyon TL'ye ulaşmış oldu. Bu bağışlarla kampanyada yer alan kurumlar tarafından inşa edilecek olan konut ve diğer alanların temeli de yakın zamanda atılacak. Bizler her şartta ve koşulda hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta 30 Ekim depremi olmak üzere, depremden, selden, yangından hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm afetzedelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR

İZTO Başkanı Özgener: Yaralarımızı saracağız

Mahmut Özgener, Türk Lirası, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İZTO Başkanı Özgener: 'Yaralarımızı saracağız' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler 11:26 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti 11:10 Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor 10:05 Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor
Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular 09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti 09:07 Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak 08:49 Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak
PSG'de Mbappe depremi! Burak Yılmaz'a karşı forma giyemeyecek 00:40 PSG'de Mbappe depremi! Burak Yılmaz'a karşı forma giyemeyecek 20:38 "Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti

Son Dakika Haberleri
11:27 MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı
11:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not
11:10 Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti
10:38 AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var
10:37 Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat kavga etti
10:30 81 ilde aynı duygu! Türkiye Cumhuriyeti 98'nci yaşını kutluyor
10:18 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri
10:04 Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor
10:03 Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok
MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı         
11:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not         
11:14
AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var         
10:38
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok         
10:03
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti         
08:50
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı         
23:59
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü         
18:44
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi         
18:35
Japonya, geliştirdiği uçan motosikleti 680 bin dolar fiyata satışa çıkardı Japonya, geliştirdiği uçan motosikleti 680 bin dolar fiyata satışa çıkardı         
17:26
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 11:43:12. #1.11#
SON DAKİKA: İZTO Başkanı Özgener: "Yaralarımızı saracağız" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement