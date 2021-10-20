Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,56 azalışla 529,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 857,00 lira, Cumhuriyet altını 3.508,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,56 düşüşle 529,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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