Kargo sektöründe müşteri deneyim endeksi sonuçları açıklandı

Pandemi döneminde müşterilerine daha hızlı ve konforlu hizmet vermek amacıyla yatırımlarını hızlandıran Yurtiçi Kargo, Şikayetvar tarafından açıklanan müşteri deneyimi endeksinde rakiplerini geride bıraktı.

Yurtiçi Kargo, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde Şikayetvar platformu tarafından hazırlanan müşteri deneyimi endeksi sonuçlarına göre müşteri deneyim puanı en yüksek kargo şirketi oldu. Endekse göre, yıl toplamında da 2021 yılının en yüksek müşteri deneyim puanına sahip kargo şirketi Yurtiçi Kargo oldu.

Ayrıca Şikayetvar verilerine göre Ocak- Eylül döneminde en az şikayet alan kargo şirketi olmayı başaran Yurtiçi Kargo, 2020 yılında da A.C.E. Awards töreninde birincilik ödülünü alarak; Şikayetvar verilerine göre Türkiye'nin en iyi müşteri deneyimini sunan markası seçilmişti. Yurtiçi Kargo, yine 2020 yılının eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan kampanya döneminde pandemiye rağmen müşteri memnuniyetini yüzde 63 oranında artırmıştı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE YATIRIMLARINI HIZLANDIRDI

Yurtiçi Kargo, pandemi döneminde artan ihtiyaç karşısında yatırımlarını hızlandırarak önemli projeleri hayata geçirdi. Geçtiğimiz yıl devreye giren YK Plus projesi ile müşterilerine yeni teslimat seçenekleri sunarak esnaf noktalarından ya da kargo dolaplarından kargo almalarına imkan sağlayan Yurtiçi Kargo, YK Plus çatısı altındaki bir diğer uygulama olan Taşıyıcı uygulaması ile istihdama katkı sağlarken operasyonel gücünü de artırdı.

Bu yıl hayata geçirdiği Kontrol Sende uygulamasıyla e-ticaret kullanıcılarının kargolarını canlı takip etme, adres değişikliği yapma, teslimat seçeneğini değiştirme ve iade etme seçeneklerini kullanma imkanı veren Yurtiçi Kargo, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en büyük otomasyon sistemine sahip transfer merkezinin açılışını yapmıştı. Şirket böylece, Avrupa'nın sayılı otomasyonlu transfer merkezlerinden birini Türkiye'ye kazandırdı.