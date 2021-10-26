Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,36 ile "Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon", yüzde 0,29 ile "Aura Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,18 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon
|1,197417
|-0,36
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,865600
|-0,29
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,850841
|-0,18
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,233834
|-0,15
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,894685
|-0,15
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,849634
|-0,13
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,906403
|-0,13
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,563607
|-0,10
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,509902
|-0,07
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,474608
|-0,07
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi