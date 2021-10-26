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Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları

26.10.2021 15:05
Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,36 ile "Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon", yüzde 0,29 ile "Aura Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,18 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,36 ile "Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon", yüzde 0,29 ile "Aura Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,18 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon1,197417-0,36
Aura Portföy Değ. Fon0,865600-0,29
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,850841-0,18
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,233834-0,15
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,894685-0,15
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,849634-0,13
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,906403-0,13
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,563607-0,10
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,509902-0,07
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,474608-0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Kredi, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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