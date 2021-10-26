Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,36 ile "Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon", yüzde 0,29 ile "Aura Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,18 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon 1,197417 -0,36 Aura Portföy Değ. Fon 0,865600 -0,29 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,850841 -0,18 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233834 -0,15 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,894685 -0,15 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,849634 -0,13 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,906403 -0,13 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,563607 -0,10 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,509902 -0,07 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,474608 -0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika! Suriye-Irak tezkeresine CHP'den "Hayır" oyu

Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü

"Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi

Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli

ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde

Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi

Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı

Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı