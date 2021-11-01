En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,36 ile "KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu", yüzde 0,82 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,67 ile "Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu 0,979582 -1,36 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,031983 -0,82 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,140197 -0,67 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,151971 -0,65 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,293290 -0,56 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 85,771822 -0,53 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,474509 -0,47 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,034522 -0,47 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,957063 -0,47 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,448679 -0,47 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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