Kilis'in "Hicaz narı" Avrupa ülkeleri ve Irak'a ihraç edilecek

Kilis'in ihraçlık ürünleri arasında yer alan Hicaz narının hasadına başlayan üreticiler, rekolteden memnun.

Yavuzlu köyünde sabahın erken saatlerinde tarlanın yolunu tutan işçiler, ağaçlardan olgunlaşmış narları topluyor. Toplanan narlar soğuk hava depolarında muhafaza edilerek, aralık ayında Avrupa ülkelerine ve Irak'a ihraç edilecek.

Hasat yapan çiftçileri ziyaret eden Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, gazetecilere, Kilis bölgesinin Hicaz narı üretiminde önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Devletin verdiği desteklerle kentte nar üretiminin arttığını belirten Özdemir, yaklaşık 10 bin dekarda üretim yapıldığını kaydetti.

Çiftçilerin hummalı bir şekilde hasada başladığını aktaran Özdemir, "Rekoltemiz bu sene iyi. Fiyatlarımız geçen seneye oranla aynı. Fiyatların aynı olması çiftçilerimizi biraz mağdur etmiş durumda. Çiftçilerimize hayırlı bir sezon geçirmelerini diliyorum." dedi.

Çiftçi Mehmet Sakar da 40 hektarda nar üretimi yaptığını, geçen yıla oranla bu sene verimin yüksek olduğunu ifade etti.