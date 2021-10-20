Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,132 lira, en yüksek 3,282 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|3,132
|3,282
|Ekmeklik diğer buğday
|3,979
|3,121
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|3,098
|3,270
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,960
|2,966
|Makarnalık buğday
|3,250
|3,501
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,576
|2,661
|Mısır
|2,111
|2,887
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,935
|8,301
Kaynak: AA
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