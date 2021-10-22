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Küresel piyasalarda gözler, imalat sanayisine ilişkin öncü verilere çevrildi - Son Dakika

Küresel piyasalarda gözler, imalat sanayisine ilişkin öncü verilere çevrildi

22.10.2021 08:54
Küresel piyasalarda gözler, imalat sanayisine ilişkin öncü verilere çevrildi

Küresel piyasalarda, beklentilerden iyi gelmeye devam eden 3. çeyrek şirket karlılıkları ile risk iştahı yüksek seyretmeye devam ederken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda, beklentilerden iyi gelmeye devam eden 3. çeyrek şirket karlılıkları ile risk iştahı yüksek seyretmeye devam ederken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi tarihi zirvesini yenileyerek rekor kapanış yapması dikkati çekerken, açıklanan finansal sonuçlar nedeniyle hisse ve sektör bazlı ayrışmaların arttığı görüldü.

S&P 500 endeksinin rekor seviyelere çıkmasında Tesla, Ford ve Netflix gibi gelecek döne beklentilerin de yukarı yönlü revize edildiği şirket hisselerinin güçlü seyri etkili oldu.

Çin'de ise emlak devi Evergrande temerrüte düşmeden önceki son gün tahvil ödemesi gerçekleştirerek şimdilik piyasalara rahat bir nefes aldırdı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmasına yönelik beklentiler ise ABD'nin tahvil faizlerini yükseltmeye devam ederken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalarda konuya ilişkin ipuçları aranmaya devam edecek.

Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,70 ile 10 Mayıs haftasından bu yana en yüksek seviyesine çıksa da, şimdilik bilançolardan kaynaklanan iyimserlikle bu fiyatlamanın pay piyasalarına yansımadığı görülüyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. New York borsasında bugün endeks vadeli işlem kontratlarının karışık seyrettiği görülüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, düşüş eğilimini ikinci güne taşıyarak 83,5 dolara inerken, dolar endeksi 93,7 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa tarafında ise enerji krizi ve tedarik sorunları gündemin odağındaki yerini koruyor. Fransa, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışlar nedeniyle aylık net geliri 2 bin avronun altında olanlara 100 avro yardım yapacaklarını ve doğal gaz kullanım bedellerini gelecek yıl sabitleyeceklerini duyurdu. Devam eden Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde ise, artan enerji fiyatları nedeniyle AB Komisyonunun doğal gaz ve elektrik piyasalarının işleyişini incelemesi istendi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,32, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1,1630 seviyelerinde bulunuyor.

Asya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış, şirket bilançoları ve Evergrande'nin borç sorununun yanında hammadde fiyatlarındaki oynaklıkta gündemi meşgul ediyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık değişim Ağustos 2020'den bu yana ilk defa pozitif gerçekleşirken, çekirdek enflasyon da Mart 2020'den bu yana ilk kez arttı. Japonya'da TÜFE eylülde yıllık yüzde 0,2, çekirdek TÜFE de aynı dönemde yüzde 0,1 artış gösterdi. Ayrıca ülkede imalat sanayi PMI 53,0'e, hizmet sektörü PMI da 50,7'ye yükseldi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü.

Karar sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,58 artışla 1.455,42 puandan tamamlarken, böylece 6 Eylül'den bu yana en yüksek kapanışını yapmış oldu.

Dolar/TL ise dün uluslararası piyasada 9,5532 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından hafif gerileyerek günü yüzde 3,30 artışla 9,5177'den tamamladı. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,5070 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, bugün küresel bazda imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile başta Powell olmak üzere Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı ayrışmalara neden olabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.440 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Almanya, ekim ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, ekim ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, ekim ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi

16.45 ABD, ekim ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

Avrupa Birliği, New York, dolar, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalarda gözler, imalat sanayisine ilişkin öncü verilere çevrildi - Son Dakika Ekonomi


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