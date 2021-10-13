Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 2 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 50,67-55,32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|2 No'lu organik kuru kayısı
|Kg
|50,67
|55,32
|Kuru kayısı
|Kg
|29,00
|45,00
|Gün kuru kayısı
|Kg
|42,00
|42,00
|2 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|48,00
|48,00
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|43,34
|43,34
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|32,75
|32,75
|Buğday
|Kg
|2,70
|2,70
Kaynak: AA
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