Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 2 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 50,67-55,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 2 No'lu organik kuru kayısı Kg 50,67 55,32 Kuru kayısı Kg 29,00 45,00 Gün kuru kayısı Kg 42,00 42,00 2 No'lu şekerpare kayısı Kg 48,00 48,00 4 No'lu şekerpare kayısı Kg 43,34 43,34 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 32,75 32,75 Buğday Kg 2,70 2,70

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