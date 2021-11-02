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Manavgat Belenobası'nda 50 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

Manavgat Belenobası'nda 50 milyon TL'lik yatırım

02.11.2021 13:30
Manavgat Belenobası'nda 50 milyon TL'lik yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarının ardından Manavgat bölgesinin alt yapısını yenilenmesine yönelik başlattığı yatırım seferberliğini sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarının ardından Manavgat bölgesinin alt yapısını yenilenmesine yönelik başlattığı yatırım seferberliğini sürdürüyor. 50 milyon lira yatırım bedelli Belenobası Grup İçmesuyu İsale ve Şebeke Hatları Yapım İşi ile yangın bölgesinin içme suyu sorunu çözülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, orman yangının büyük zarar verdiği Manavgat ve çevresinde pek çok mahallenin içme suyu sorununu çözmek üzere sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ASAT Genel Müdürlüğü, yangın bölgesinin içme suyu alt yapısını yenilemek üzere yaklaşık 50 milyon TL yatırım bedeli ile "Belenobası Grup İçmesuyu İsale ve Şebeke Hatları Yapım İşi" projesi yürütüyor. 4 ay gibi kısa bir sürede bitirilmesi hedeflenen yatırım ile Güzelyalı, Değirmenli, Hacıosmanlar, Saraçlı, Sarıimamlı, Belenobası, Hocalı, Tepeköy, Ahmetler ve Oymapınar mahallelerindeki içme suyu depolarına Oymapınar Barajı gövdesindeki kaynaktan su temin edilecek.

"Ergeniş ilk kez şebekeye bağlanacak"

İsale ve şebeke hatları imal edilecek proje kapsamında; Ahmetler, Çardak, Gebece, Hacıosmanlar, Güzelyalı, Değirmenli, mahallelerine içme suyu depoları; Oymapınar'a su tutucu yapı inşa edilecek. Ayrıca Dolbazlar, Taşağıl, Karabucak, Kızıldağ mahallelerindeki içme suyu şebeke hatları da yenilenecek. Söz konusu yerleşimlerden Erengeriş'e ilk kez içme suyu şebekesi bağlanacak. Zamanla su kaynakları yetersiz kalan diğer mahallelerin sorunları da bu proje sayesinde yapılacak olan takviye ile çözülecek.

"Terfi istasyonları inşa ediliyor"

Sürdürülen çalışmalar kapsamında kaynaktan alınan içme suyu yeni yapılacak isale hatları ve inşa edilecek 2 adet terfi istasyonu ile depolara aktarılacak. 33 metre kotunda yer alan kaynaktan çıkarılan su 345 metre yüksekliğe kadar çıkarılacak. Bunun için projede yer alan terfi istasyonlarına yedekleriyle birlikte yeterli kapasitede motopomplar yerleştirilecek.

"Kesintisiz hizmet sunacak"

Kurulacak olan sistem yangın durumu dahil herhangi bir enerji kesintisi yaşandığında jeneratörlerin otomatik olarak devreye girmesiyle kesintisiz hizmet sunacak. Kaynaktan su depolarına kadar sistemin anlık olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi SCADA sistemi ile sağlanacak. Ayrıca isale ve şebeke hatları üzerinde belirli noktalara yerleştirilecek olan yangın vanaları herhangi bir yangın durumunda hizmet verebilecek. - ANTALYA

Manavgat Belenobası'nda 50 milyon TL'lik yatırım
Manavgat Belenobası'nda 50 milyon TL'lik yatırım
Manavgat Belenobası'nda 50 milyon TL'lik yatırım
Manavgat Belenobası'nda 50 milyon TL'lik yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Manavgat, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manavgat Belenobası'nda 50 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika Ekonomi


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