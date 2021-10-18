Martı, AppGallery'de yerini aldı

Popüler uygulamalardan biri olan Martı'nın mobil uygulaması, Huawei Mobil Servisler'e uyumlu hale getirilerek AppGallery'de yerini aldı.

Şirket açıklamasına göre, Huawei, dünyanın 3'üncü büyük uygulama mağazası olarak kabul edilen AppGallery ekosistemini kullanıcıların istekleri doğrultusunda genişletmeye devam ediyor. En popüler uygulamalardan biri olan Martı, kısa sürede Türkiye'de de 8 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcı ve 5 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcı (MAU) rakamlarına erişen AppGallery'de yayınlandı.

Ulaşım sektörüne yeni bir bakış açısı getirme hedefiyle yola çıkan Martı, yerel olarak geliştirdiği yazılımları, alanında uzman çalışanları ve milyonlarca müşterisi ile sektörde faaliyetlerini sürdürüyor. Martı, düşük karbon salınımı ile çevreyi korurken, şehir trafiğine pratik bir çözüm sağlıyor. Karekod tarama, temassız işlem ve haritalar gibi HMS altyapısı hizmetleri ile donatılan Martı, milyonlarca AppGallery kullanıcısının hizmetine sunuldu.

AppGallery, kullanıcıların hassas verilerini ve gizliliğini korumak için en üst düzeyde doğrulama uyguluyor. Biyometrik veriler gibi kişisel olarak duyarlı bilgiler asla Huawei cihazının dışında işlenmiyor ve kullanıcıya kişisel verileri üzerinde tam kontrol sağlanıyor. EMUI, kullanıcıların uygulamaların izinleri üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlıyor. Daha da önemlisi, tüm kullanıcı verileri anonimleştiriliyor ve her kullanıcının bölgesine karşılık gelen sunucularda yerel olarak depolanıyor.

Huawei, Türkiye'ye özel lokal uygulamaları hızla resmi uygulama mağazasına katarak tüm kullanıcılar için benzersiz bir kullanım deneyimi yaratmayı sürdürüyor. Huawei, hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği kaliteli yerelleştirilmiş uygulamalar da dahil olmak üzere, kullanıcılarının dijital yaşam tarzının temelini oluşturan en iyi uygulamaların HMS'e dahil edilme sürecini hızlandırmak için sürekli çalışıyor.

Huawei AppGallery, hepsi basit ve sorunsuz bir tarama deneyimi ile arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren 18 kategoride uygulamaları bölümlere ayırıyor. Kullanıcıların bulamadığı bir uygulama varsa tek yapmaları gereken uygulama adını "İstek Listesi"ne göndermek. Bu uygulama AppGallery'de yerini aldığında talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.