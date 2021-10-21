Mersin-Erdemli OSB'de Kurucu Ortaklar Protokolü imzalandı

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli ilçesinde kuruluş çalışmaları devam eden Erdemli Organize Sanayi Bölgesinin (Erdemli OSB) Kurucu Ortaklar Protokolü, Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapılan toplantıda imzalandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcı Süleyman Deniz, Kaymakam Avni Kula, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hasan Gül, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı katıldı.

Toplantıda, Erdemli OSB'nin kurucu ortakları ve bu ortakların katılma payları ile müteşebbis heyet temsilci üye sayıları belirlendi.

Vali Su, toplantıda yaptığı konuşmada, Erdemli OSB'de önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi. Erdemli OSB'yi çok önemsediklerini belirten Su, OSB'nin ilçe ve bölge açısından önemine vurgu yaparak, Erdemli'ye Mersin'e hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda daha sonra Erdemli OSB Kurucu Ortaklar Protokolü imzalandı. - MERSİN