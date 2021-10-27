Mitsubishi Electric, Tekno Vac-21 etkinliğine katıldı

Kocaeli Üniversitesi'nin düzenlediği "Tekno Vac-21" etkinliğine katılan Mitsubishi Electric, yapay zeka ve robot teknolojileri alanındaki gelişmeleri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, evden uzaya kadar çok sayıda sektörde ileri teknoloji ürünleriyle dikkati çeken Mitsubishi Electric, üniversite öğrencileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Kulübü'nün düzenlediği "Tekno Vac-21" etkinliğinde konuşmacı olarak yer alan Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, fabrikaların dijital dönüşümünü, yapay zeka alanındaki gelişmeleri ve yakın gelecekte öne çıkacak robot teknolojilerini öğrencilerle paylaştı.

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Tolga Bizel, "Fabrikaların Dijital Dönüşümü" konulu bir sunum yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizel, yakın gelecekte robotlardan beklenen en büyük değişikliğin hareket teknolojisi alanında olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Robotların insan hassasiyetinde çalışması gerek. Gelecekte yapay zeka algoritmasına sahip robotlardan ürünün yerini değiştirmesi, hassas, kusursuz ve esnek çalışması beklenecek. Mitsubishi Electric olarak biz de yapay zeka ile geliştirdiğimiz yeni nesil kolaboratif robotlarla şirketlerin robotik sistemlerini hızlı, sezgisel ve daha düşük maliyetlerde kurmalarına, hızla değişen iş ortamları ve sosyal ihtiyaçlara esnek bir şekilde yanıt vermelerine imkan sağlıyoruz. Böylece beklenmedik arızaların önlenmesi ve arızaya yol açacak parçalar hakkında kullanıcıların önceden ikaz edilmesi mümkün hale geliyor. Robotlarımız, geleneksel sistemlere göre güç sensörüyle daha hızlı ve sisteme zarar vermeden çalışıyor ve öğrenerek performansını giderek artırıyor."

Robotların herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan çalışmasının mümkün olabileceğini aktaran Bizel, robotların kendi kendilerine karar alıp tüketici ihtiyaçlarını giderebilecek yetkinliğe sahip olduğu bir gelecek hayal edildiğini kaydetti.

Bizel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mitsubishi Electric olarak yapay zeka teknolojilerimizi birleştirdiğimiz bir teknolojiye sahibiz. Yapay zeka teknolojileriyle güçlendirilmiş bu yaklaşıma Mitsubishi Electric'in tescilli AI markası olarak 'Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (Mitsubishi Electric'in AI'sı ile en yeni teknoloji)' ifadesinin kısaltması olan MAISART ismini veriyoruz. Makine öğrenmesi algoritmasını kullanan bu teknoloji, sensör verilerini analiz ettikten sonra farklı operasyonel durumlar arasında üretim makinesi geçişine ilişkin bir model oluşturuyor. Bu sayede fabrika ve tesislerde verimliliği artırmak üzere makinelerdeki beklenmedik durumları işaret eden makine anormalliklerinin hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmesi sağlanıyor."