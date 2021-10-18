Net UYP açığı 292,3 milyar dolara geriledi

Net UYP açığı, 2020 yıl sonunda 393,1 milyar dolar iken 2021 Ağustos sonunda 292,3 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılı Ağustos ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı Buna göre,2021 Ağustos sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 16,4 oranında artışla 297,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 9,1 oranında azalışla 589,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda eksi 393,1 milyar dolar iken 2021 Ağustos sonunda eksi 292,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 26,2 oranında artışla 117,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 11,8 oranında artışla 121,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 24,5 oranında artışla 52,2 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 29,3 oranında azalışla 166,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,9 oranında azalışla 107,6 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 18,8 oranında azalışla 23,7 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 7,6 oranında artışla 7,1 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,3 azalışla 45,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 6 oranında artarak 315,6 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,1 oranında artarak 34,7 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 1,5 oranında artarak 16 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,7 oranında azalarak 69,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,4 oranında artarak 98,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL