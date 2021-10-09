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Normalleşme süreci başladı, el yapımı dolgu çikolata satışları patladı - Son Dakika

Normalleşme süreci başladı, el yapımı dolgu çikolata satışları patladı

09.10.2021 14:06
Normalleşme süreci başladı, el yapımı dolgu çikolata satışları patladı

Türkiye'de Mart 2020'de başlayan pandemi süreci dolayısıyla ertelenen sosyal aktiviteler normalleşme süreci ile yeniden başlayınca çikolata satışları da tavan yaptı.

Türkiye'de Mart 2020'de başlayan pandemi süreci dolayısıyla ertelenen sosyal aktiviteler normalleşme süreci ile yeniden başlayınca çikolata satışları da tavan yaptı. Merkezi Aydın'da bulunan ve ülke genelinde yaklaşık 100 şubesi olan Tuğba Kuruyemiş firması, dolgu çikolata taleplerini karşılayabilmek için ek istihdam oluşturdu. Kız istemesinden nişan merasimine kadar her türlü etkinliğe renk katan çikolata, istihdam ve ekonomiyi de hareketlendirdi.

Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte ertelenen pek çok etkinliğin yeniden başladığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, normalleşme süreci ile birbirine hasret kalan pek çok kişinin ziyaretlerini genellikle çikolata ile yaptığını belirtti. Özellikle gençler arasında özel anlam taşımasından dolayı çikolatanın daha çok tercih edildiğini belirten Tonkul, Tuğba Kuruyemiş olarak taleplere yetişmek için ek istihdam oluşturduklarını söyledi.

"En çok erkekler alıyor kadınlar tüketiyor"

Tarih boyunca kadınların çikolata ve çiçeğe karşı ayrı bir ilgilerinin olduğunu bu nedenle çikolatanın en çok erkekler tarafından alınıp kadınlar tarafından tüketildiğini belirten Tonkul, "Genç kuşak artık tanışma gününden kız istemesine, nişan merasiminden kahve günlerine kadar her etkinliği çikolata ile taçlandırmayı tercih ediyor. Normalleşme süreci ile düğün, nişan kız isteme etkinlikleri de artınca çikolataya olan talep iyice arttı. Her gün Aydın'dan Türkiye'nin her noktasında özel el yapımı dolgulu çikolata yapıp gönderiyoruz. Hatta bazen, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda kişiye özel üretim bile yapıyoruz" diyerek normalleşme sürecinin başlaması ile en çok tercih edilen ürünlerin başında çikolatanın yer aldığını söyledi. - AYDIN

Normalleşme süreci başladı, el yapımı dolgu çikolata satışları patladı
Normalleşme süreci başladı, el yapımı dolgu çikolata satışları patladı
Normalleşme süreci başladı, el yapımı dolgu çikolata satışları patladı
Normalleşme süreci başladı, el yapımı dolgu çikolata satışları patladı

1 Temmuz, Türkiye, Aydın, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Normalleşme süreci başladı, el yapımı dolgu çikolata satışları patladı - Son Dakika Ekonomi


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