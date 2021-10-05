Oppo, 2021 League of Legends Dünya Şampiyonası için Riot Games ile ortaklığını duyurdu

Oppo, League of Legends Dünya Şampiyonası 2021'e sponsor olmak üzere Riot Games ile ortaklığa gittiğini duyurdu.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ortaklık, Oppo'nun küresel e-spor oyuncuları arasındaki marka bilinirliğini daha da artırmasına yardımcı olacak. Oppo, bu yıl en değerli oyuncu ödüllerini, finallerde üstün bir performansla savaş alanlarına hakim olan profesyonel oyunculara verecek. Oppo ayrıca, profesyonel oyuncular ve takımlarla yapılan röportajların yanı sıra oyundaki en önemli anları da izleyicilere sunacak. Böylece izleyiciler, profesyonel oyuncular ve son oynanacak oyunun ilerleyişi hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Başkan Yardımcısı ve Global Pazarlama Başkanı William Liu, bu yıl da Riot Games ile ortaklığı sürdürmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "League of Legends, Oppo'ya dünya çapında daha fazla oyuncu tarafından tanınmayı sağlayan bir platform sunuyor. Daha da önemlisi, profesyonel oyuncuların istikrarlı duruşu, Oppo'nun ürün ve teknoloji söz konusu olduğunda inovasyon için kararlı yaklaşımına benziyor. Kullanıcılarımız için sürekliliği olan deneyimler sunmaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Riot Games'in Küresel E-spor Başkanı John Needham ise şunları kaydetti:

"Geçen yılki başarılı ortaklığa dayanarak Oppo'nun League of Legends Dünya Şampiyonası 2021'e sponsor olması bizi heyecanlandırıyor. Oyunun ilk küresel akıllı telefon ortağı olan Oppo, küresel e-spor oyuncuları arasında en etkileyici teknoloji markalarından biri haline geldi. Oppo'nun finallerde izleyicilere neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyoruz."

Tüketici merkezli bir marka olarak Oppo, mobil oyuncuların neye ihtiyacı olduğunu anlıyor. ColorOS işletim sisteminde Oyun Modu ile onlara engelsiz bir oyun deneyimi sağlıyor. Oyuncular, Oyun Modu'na geçtiğinde oynadıkları oyunlar, gelen bildirimler, mesajlar ve çağrılar ile bölünmüyor. Bu nedenle oyuncular, sürükleyici oyun deneyiminin keyfini kesintisiz olarak çıkarabiliyor.

Oppo, küresel e-spor topluluğuyla daha fazla etkileşim kurmayı amaçlıyor. Ayrıca, finallerdeki profesyonel oyuncuların ruhunun, izleyicileri en çılgın hayallerini gerçekleştirmeleri için motive edeceğine inanıyor. Bu yılki finaller, imkansızı başarma ve yeni olasılıklar yaratma cesaretini temsil eden "Make/Break" temasıyla gerçekleşecek.

League of Legends Dünya Şampiyonası 2021, 11 ülke ve bölgeden seçkin ekipleri şimdiye kadarki en yüksek bahisli turnuvaya davet edecek. Turnuvalar, 5 Ekim'de başlayacak ve 6 Kasım'da Engjavegur 8, 104 Reykjavik, İzlanda'da yapılacak finalle sona erecek.