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Oppo, yenilikçi teknolojilerini Oppo Developer Conference 2021'de tanıttı - Son Dakika

Oppo, yenilikçi teknolojilerini Oppo Developer Conference 2021'de tanıttı

28.10.2021 10:16
Oppo, yenilikçi teknolojilerini Oppo Developer Conference 2021'de tanıttı

Oppo Başkan Yardımcısı ve Oppo Araştırma Enstitüsü Başkanı Levin Liu, "Giderek daha fazla bağlantılı hale gelen dünyada, ürünler ile hizmetlerin sayısı ve etkileşim yolları da çeşitleniyor.

Oppo Başkan Yardımcısı ve Oppo Araştırma Enstitüsü Başkanı Levin Liu, "Giderek daha fazla bağlantılı hale gelen dünyada, ürünler ile hizmetlerin sayısı ve etkileşim yolları da çeşitleniyor. Geliştiricilerin farklı kullanım senaryolarını ve daha uzun çalışma döngülerini destekleyebilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, insanlar ile ürünler arasında doğal etkileşimler kurmak, birden fazla ürünü birbirine kolayca bağlamak ve kullanıcılara farklı bir deneyim sunmak misyonuyla hareket ediyor.

Bu doğrultuda marka, kullanıcı merkezli mekan bağımsız bir hizmet deneyimi oluşturmayı hedefliyor. Böyle bir gelecek, gelişmiş görseller, verimli bilgi işlem ve farklı ürünler arasında kurulacak yakın bağlantılar gerektiriyor.

Oppo geliştiricilerin bu vizyonu gerçekleştirmesini sağlamak ve geliştiricilerin bu vizyonu Oppo ile birlikte oluşturmasına imkan tanımak için Oppo Developer Conference 2021'de farklı teknolojiler ve çözümler tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Başkan Yardımcısı ve Oppo Araştırma Enstitüsü Başkanı Levin Liu, "Giderek daha fazla bağlantılı hale gelen dünyada, ürünler ile hizmetlerin sayısı ve etkileşim yolları da çeşitleniyor. Geliştiricilerin farklı kullanım senaryolarını ve daha uzun çalışma döngülerini destekleyebilmesi gerekiyor. Oppo, kullanıcılarımız için birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmeleri ve zorluklara çözüm bulmaları için geliştiricilerimizi güçlendirmeye büyük önem veriyor." ifadelerini kullandı.

Omoji teknolojisiyle geliştiriciler, uygulamalara ve oyunlara hayat verebilecek

Verien bilgiye göre, Oppo'nun gelişmiş görseller oluşturmak için sunduğu, yapay zeka destekli Omoji teknolojisiyle geliştiriciler, uygulamalara ve oyunlara hayat verebilecek.

Omoji, derin öğrenme modelleri ve güçlü yapay zeka algoritmaları sayesinde hassas yüz ifadelerini yakalayıp yeniden oluşturabiliyor, böylece kullanıcılar sanal dünyada avatarlarını yaratabiliyor.

Yeni nesil ışın izleme özellikli mobil ürünler için oluşturulan ışın izleme özelliği, ayrıntıları gerçek dünyada yeniden üretebiliyor ve kullanıcının görüntüleme deneyimini zenginleştiriyor.

Oppo, mobil cihazlarda bu teknolojinin prototipini geliştirmeyi tamamladı ve 2022'nin ilk yarısında geliştiricilere de erişimi sağlamayı planlıyor. Işın izleme teknolojisi, 3D canlı duvar kağıtları, görüntü filtreleri ve artırılmış gerçeklik gibi alanlarda geniş uygulama potansiyeline sahip bulunuyor.

Bilgi işleme duyulan ihtiyaçlar önemini koruyor ve giderek daha yaygın hale geliyor. Bilgi işlem yeteneklerinin eskiye göre çok daha verimli olması bekleniyor. Oppo, farklı çekirdekleri ve farklı işlemcileri daha verimli kullanabilen bir performans ve güç optimizasyonu çözümü sunan heterojen bilgi işlem teknolojisini tanıttı.

Geliştiriciler, Oppo'nun heterojen bilgi işlem yeteneklerini kullanarak uygulama performans sorunlarını daha kolay çözebilecek ve programların daha hızlı ve daha verimli çalışmasını sağlayabilecek.

Oppo Health'in kurulduğu resmi olarak duyuruldu

Otomobillerin insanların dijital yaşamına daha fazla entegre edilmesi gerektiğini düşünen Oppo, otomobil kapılarını açma ve akıllı telefonları araç ekranlarına aktarma gibi çok sayıda işlevi mümkün kılan Carlink çözümünü tanıttı.

Şimdiden 70'ten fazla şirketle iş ortaklığı kuran Carlink aracılığıyla geliştiricilere otomobillerle ilgili ürünler geliştirmelerine daha etkin erişim sunan Oppo, akıllı telefonlar ile otomobiller arasındaki bağlantı yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunacak.

Konferansta, Oppo'nun önleyici tıbbi bakım ve yaşam tarzı değişikliklerine odaklanan sağlık iş kolu Oppo Health'in kurulduğu da resmi olarak duyuruldu.

Sensörler, algoritmalar, veriler ve biyomedikal mühendisliği tarafından desteklenen Oppo Health, daha iyi sağlık çözümleri sunmak için kullanıcılara ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına sürekli ve uzun vadede veri, modeller ve geri bildirimler sunmayı hedefliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için Oppo, farklı ve kusursuz teknoloji deneyimleri oluşturmak için daha fazla geliştiriciyle çalışmayı hedefliyor.

Yapay Zeka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Oppo, yenilikçi teknolojilerini Oppo Developer Conference 2021'de tanıttı - Son Dakika Ekonomi


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