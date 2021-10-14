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OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, bankaların kredi tahsisi komisyonlarına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, bankaların kredi tahsisi komisyonlarına tepki gösterdi Açıklaması

14.10.2021 10:54
OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, bankaların kredi tahsisi komisyonlarına tepki gösterdi Açıklaması

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSiAD) Başkanı Süleyman Ekinci, bankaların talep ettiği komisyonların işletmeleri zora soktuğunu savundu.

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSiAD) Başkanı Süleyman Ekinci, bankaların talep ettiği komisyonların işletmeleri zora soktuğunu savundu.

Ekinci, yazılı açıklamasında, ilgili mevzuata göre kredi tahsis ücretlerinin, tahsis edilen kredi limitinin on binde 25'ini, kredi kullandırım ücretlerinin de kullandırılan kredinin yüzde 1,1'ini geçemeyeceğine işaret ederek, limit güncellemesi halinde ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabileceğini ifade etti.

Özel bankaların yüzde 22 faizle kredi kullandırdığını belirten Ekinci, sanayici ve tüccarın küresel salgın nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşadığını, banka komisyonlarının ihtiyaç içindeki işletmeleri ayrıca zora soktuğunu öne sürdü.

Ekinci, bankaların kredi tahsis ve kullandırım bedelini alırken güncellenen kısım yerine toplam üzerinden ikinci kez ücret aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sanayici ve tüccar diyelim ki 100 bin lira kredi kullandı. Bunun için bir kredi tahsis ücreti ödüyor. Aldığı krediyi güncelleyerek 200 bin liraya çıkardıysa ilave talep edilen krediden değil toplam tahsisli kredi üzerinden yeni bir ödeme yapıyor. Bankalar, sanki yeni bir kredi tahsis edilmiş gibi komisyon alıyorlar. Halbuki tahsisli kredi ve daha öncekinin komisyonu ödenmiş fakat bu dikkate alınmıyor."

Bankaların kredi kullandırma uygulamalarının bezdirici noktaya geldiğini belirten Ekinci, kredi tahsis ücretlerinin kaldırılması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı yazdıklarını bildirdi.

Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Ekinci, Banka, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, bankaların kredi tahsisi komisyonlarına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, bankaların kredi tahsisi komisyonlarına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika
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