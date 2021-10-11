Üye Girişi
Otomotivde üretim yüzde 8, ihracat yüzde 9 arttı - Son Dakika

Otomotivde üretim yüzde 8, ihracat yüzde 9 arttı

11.10.2021 09:48
Otomotivde üretim yüzde 8, ihracat yüzde 9 arttı

Türkiye'nin otomotiv üretimi yılın 9 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 922 bin adede yaklaştı.

Türkiye'nin otomotiv üretimi yılın 9 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 922 bin adede yaklaştı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-eylül dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 9 ayında toplam otomotiv üretimi 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 921 bin 619 adet oldu.

Otomobil üretimi yüzde 1 azalarak 571 bin 108 adede gerilerken, traktörle birlikte toplam üretim 962 bin 829 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 63 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 62, ağır ticari araçlarda yüzde 56, traktörde yüzde 73 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde ticari araç üretimi yüzde 26 artış gösterdi. Üretim, ağır ticari araç grubunda yüzde 38, hafif ticaride ise yüzde 25 arttı. 9 ayda toplam ticari araç üretimi 350 bin 511 adede yükseldi.

Ticari araç pazarı yüzde 23, hafif ticari araç pazarı yüzde 18, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 63 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında 2015'e göre kamyon pazarı yüzde 28, otobüs-midibüs pazarı yüzde 66 daraldı.

Ocak-eylül döneminde 582 bin adet araç satıldı

Ocak-eylül döneminde araç satış pazarı yıllık bazda yüzde 15 artarak 582 bin 83 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 12 arttı ve 434 bin 800 adet oldu.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında ocak-eylül döneminde toplam pazar yüzde 4 ve otomobil pazarı yüzde 7 artarken, ağır ticari araç pazarı yüzde 3, hafif ticari araç pazarı yüzde 5 daraldı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 53 olarak gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı artarken, otomobil ihracatı azaldı

Yılın 9 ayında toplam otomotiv ihracatı 2020'nin aynı dönemine göre adet bazında yüzde 9 artarak 671 bin 674 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 4 azalarak 401 bin 437 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayisi, toplam ihracattan aldığı yüzde 13,2 payla ilk sıradaki yerini korudu.

Söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 25, avro bazında yüzde 17 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 21,7 milyar dolar, otomobil ihracatı da yüzde 6 artarak 6,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 artarak 5,5 milyar avro oldu. 9 ayda dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 18 artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 35 yükseldi.

İhracat, Tragger, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otomotivde üretim yüzde 8, ihracat yüzde 9 arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şaşkınlık yaratan olay! 40 yaşındaki kadın, iki çocuğa çıplak fotoğraflar gönderip cinsel ilişki teklif etti 09:47 Şaşkınlık yaratan olay! 40 yaşındaki kadın, iki çocuğa çıplak fotoğraflar gönderip cinsel ilişki teklif etti Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak 09:29 Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak Kılıçdaroğlu'nun 09:03 Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var
Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu 08:44 Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı 08:20 Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada 07:39 Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor 23:22 Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı 19:53 Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı

Son Dakika Haberleri
09:29 Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak
09:14 Flash TV'de yeni dönem öncesi kardeşler karşı karşıya geldi! Yayın politikası krizi nedeniyle mahkemeye gidiliyor
09:02 Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var
09:01 Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu
08:44 Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu
08:33 Brezilya Devlet Başkanı, yine kapıdan döndü! Korona aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı
08:21 20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti
08:19 Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı
07:54 MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu
07:39 Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor         
09:50
Macron'un sömürge çıkışı Cezayirlileri sinirlendirdi! 500 Fransız şirketiyle ticaret bitiyor Macron'un sömürge çıkışı Cezayirlileri sinirlendirdi! 500 Fransız şirketiyle ticaret bitiyor         
09:44
Yere düşürdükleri gence acımadan vurdular! Uçan tekmeli kavga kamerada Yere düşürdükleri gence acımadan vurdular! Uçan tekmeli kavga kamerada         
09:17
Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu         
09:01
20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti 20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti         
08:22
MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu         
07:54
İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu         
00:00
Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım         
21:44
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi         
16:28
Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı         
15:25
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
14:42
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde         
14:25
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 09:54:20. #1.13#
SON DAKİKA: Otomotivde üretim yüzde 8, ihracat yüzde 9 arttı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement