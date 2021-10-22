Pet şişeleri sonsuz kere dönüştürebilecek yatırıma TSKB'den 30 milyon dolarlık kredi

Türkiye'nin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümesine katkı sağlayan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), döngüsel ekonomi alanında dünya çapında önemli bir ilki gerçekleştiren geri dönüşüm projesine 30 milyon dolar tutarında finansman desteği sağlıyor.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, TSKB ile Meltem Kimya arasında imzalanan kredi anlaşması, TSKB Genel Müdürü Ece Börü ve Meltem Kimya CEO'su Turan Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ece Börü, pet şişelerin doğada yok olmasının 400 yılı bulduğunu vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler Çevre Programı tahminlerine göre plastik atıkların 2050 yılında 12 milyar tonu bulacağı ön görülüyor. İklim krizi riskinin kritik boyutlara ulaştığı günümüzde doğayı ve geleceğimizi koruyan iş birlikleri son derece büyük önem taşıyor. TSKB olarak kredi sunduğumuz Meltem Kimya, dünyada ilk kez kullanılacak kimyasal ayrıştırma yöntemi ile pet şişelerin sonsuz kez geri dönüştürülebilmesini sağlayacak. Bu yöntem aynı zamanda geri dönüşüm işleminin düşük karbon salımı ile gerçekleşmesine olanak tanıyacak. Döngüsel ekonomi açısından böylesine önemli bir projeye finansman sağlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Geri dönüştürülen pet şişeler, gıda ile temasa uygun olması ile de bir ilk olacak

1990 yılından itibaren ülkemizin çeşitli bölgelerinde kurmuş olduğu pet atıklarını toplama ve işleme istasyonları ile Türkiye'de bu alanda hizmet veren ilk firma olan Meltem Kimya'nın hayata geçirdiği kimyasal depolimerizasyon yönteminin diğer bir önemli çıktısı da elde edilen ürünlerin gıda ile temasa uygun olması. Türkiye'de yiyecek-içecek sektöründe, insan sağlığını riske atması nedeniyle gıda ile temas edecek pet şişelerin mekanik geri dönüşümüne izin verilmiyor. Meltem Kimya'nın uyguladığı yöntem ise gıda ile temasa uygun PET resinin üretimi açısından kabul gören tek uygulama olacak. Diğer yandan mekanik geri dönüşüm metoduyla üretilen polimer, yalnızca 7 kez geri dönüştürülebilirken, kimyasal depolimerizasyon metoduyla pet şişeler sonsuz defa geri dönüştürülebilecek.

TSKB'nin sağlayacağı finansmanla 130 bin metrekarelik bir tesis kurulacak

Geri dönüştürülmüş PET resini, FMCG (Hızlı tüketim ürünleri) sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu firmalara tedarik edecek olan Meltem Kimya, TSKB'den sağladığı finansmanla 125 bin metrekarelik kapalı alana sahip bir tesis kurarak kapasite artışı sağlayacak. 15 bin metrekarelik ilave alanda ise depo ve yardımcı işletmeler bulunacak. Firma böylelikle büyük yiyecek-içecek markalarının geri dönüşüm stratejileri ve 2025-2030 projeksiyonları çerçevesinde artan talebini karşılayabilecek. Toplam yatırım tutarı 45 milyon dolar seviyesindeki tesisin 2022 yılının ekim ayında tamamlanması planlanıyor.