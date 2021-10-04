Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,09 puan azalarak 1.394,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1,27 puan ve yüzde 0,09 kazanımla 1.402,73 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.394,37, en yüksek 1.407,84 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 1.394,37 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 0,61 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,20 puan ve yüzde 0,61 düşüşle 1.489,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 56'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.763,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.763,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,05 yükselerek 498 bin 850 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,8460 lira, satışta 8,8815 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,8407 lira, satışta 8,8761 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1618, sterlin/dolar paritesi 1,3603, dolar/yen paritesi de 110,94 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,05 kazançla 81,39 dolardan işlem görüyor.