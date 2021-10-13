PTT'den "Kars Anlaşması'nın 100. yılı" konulu pul sergisi

PTT AŞ, Kars'ta 13-15 Ekim'de "Kars Antlaşması'nın 100. Yılı" konulu pul sergisi düzenleyecek.

PTT AŞ, Kars'ta 13-15 Ekim'de "Kars Antlaşması'nın 100. Yılı" konulu pul sergisi düzenleyecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, sergi, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı, Ortakapı Mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi No: 56 Merkez/Kars adresinde bugün başlayıp 15 Ekim'e kadar sürecek. Sergiye özel üretilen "Kars Antlaşması'nın 100. Yılı Pul Sergisi 13-15.10.2021 KARS" ibareli özel tarih damgalı zarflar 5,5 lira bedelle, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanında bulunan filateli standında satışa sunulacak. Ayrıca sergi alanında, aynı ibareli özel tarih damgası da kullandırılacak.

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › PTT'den 'Kars Anlaşması'nın 100. yılı' konulu pul sergisi - Son Dakika Ekonomi

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