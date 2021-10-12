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Salihli Belediyesi'nden doğalgaz açıklaması - Son Dakika

Salihli Belediyesi'nden doğalgaz açıklaması

12.10.2021 15:02
Salihli Belediyesi'nden doğalgaz açıklaması

Salihli Belediyesi yaptığı açıklama ile AKSA Doğalgaz A. Ş. firmasına, doğalgaz alt yapı çalışmaları için başvuru yapması halinde kazı izni verildiğini duyurdu.

Salihli Belediyesi yaptığı açıklama ile AKSA Doğalgaz A. Ş. firmasına, doğalgaz alt yapı çalışmaları için başvuru yapması halinde kazı izni verildiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Belediyemiz, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle vatandaşlarımızdan gelen doğalgaz talepleri doğrultusunda ilçemizde doğalgaz faaliyetlerini yürüten AKSA Doğalgaz A. Ş. firmasına, doğalgaz alt yapı çalışmaları için başvuru yapması halinde kazı izni vermektedir. Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan Avar ve Şüheda Caddeleri ile yol genişliği 18 metrenin üzerinde olan caddeler Belediyemizin talebi ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021/432 sayılı oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda Salihli Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğuna bırakıldığını daha önce yaptığımız açıklama ile halkımızın bilgisine sunmuştuk. Doğalgazın ilçemize gelmesi için büyük çaba sarf eden ve bunun sonucunda temiz enerji doğalgazı Salihli'mize getirmeyi başaran Belediyemizin, doğalgaz kazılarına izin vermemesi, doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasını geciktirmesi asla söz konusu değildir. Doğalgaz bağlantıları ve kazı çalışmaları nedeniyle ilgili dağıtım şirketinin Belediyemize yaptığı tüm doğalgaz alt yapı çalışmaları için gerekli izinler geciktirilmeden verilmektedir. İlgili doğalgaz şirketinin ilçemizle birlikte Alaşehir ve Kula'da altyapı çalışmaları eş zamanlı olarak devam etmekte olduğundan planlama dahilinde Avar Caddesinde doğalgaz alt yapı çalışmalarının Kasım ayında başlayacağı öğrenilmiştir" denildi. - MANİSA

Salihli Belediyesi'nden doğalgaz açıklaması

Salihli Belediyesi, Doğalgaz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Salihli Belediyesi'nden doğalgaz açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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